„Vzal nůžky a bodal jimi do stolu. Přitom předváděl, jak o život připraví dosud nenarozené dítě,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Svým jednáním mladík vzbudil u poškozených důvodnou obavu o život a zdraví. „Podobného jednání se totiž nedopustil poprvé,“ poznamenala Gazdošová.
Jestli byl agresor při vyhrožování v bytě své sestry pod vlivem alkoholu či jiných drog, není jasné. Rodina totiž událost nahlásila až o několik dní později poté, co muž mezitím některým příbuzným vyhrožoval po telefonu.
Policie ho obvinila z nebezpečného vyhrožování. Soud ho pak poslal do vazební věznice. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky vězení.