Kriminalisté po 13 letech objasnili vraždu muže bez nohy, obvinili dva lidi

  14:28
Kriminalisté objasnili vraždu muže z Litoměřicka, jehož ostatky se našly po 13 letech letos v dubnu. Dva lidi obvinili z vraždy, hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Stíhaní jsou na svobodě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Lidské ostatky byly nalezeny u bývalého hospodářského stavení. Ke ztotožnění výrazně přispěl zdravotní handicap poškozeného, který měl pouze jednu nohu. Následně totožnost muže s jistotou potvrdilo zkoumání genetického materiálu.

Po muži policie vyhlásila pátrání v roce 2012, následně byl Okresním soudem v Kladně stíhán jako uprchlý. Tehdy existovaly indicie, že se mohl zdržovat v Anglii, kde měl rodinu.

Roky pohřešovaného muže patrně zavraždili. Ztotožnění usnadnilo to, že neměl nohu

Po ztotožnění poškozeného se kriminalisté zaměřili na mapování jeho pohybu a životních vazeb v době před jeho smrtí.

„Stopy vyšetřování vedly mimo jiné také na Kladensko, kde se měl muž v minulosti pohybovat. Policisté zjišťovali, za jakých okolností se dostal do lokality na Litoměřicku, co bylo přesnou příčinou jeho smrti a jaké události celému skutku předcházely,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

V souvislosti s tímto případem kriminalisté 16. prosince zadrželi pět lidí, dva z nich obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy.

„Cikánka je lepší, styďte se.“ Učitele podezírají z rasismu, studentka se zhroutila

Premium
Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Soukromou střední školou Educhem v Meziboří na Mostecku otřásá vážné obvinění z rasistického a šikanózního chování ze strany učitele. Terčem se údajně stala patnáctiletá romská studentka prvního...

Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

O propuštění doživotně odsouzeného vězně Zdeňka Vocáska bude znovu rozhodovat soud v Mostě. Případ na okres vrátil odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem, který rozhodl v neveřejném zasedání. Nejdéle...

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

Obec se po 40 letech dočkala obchvatu, místní stavařům poděkovali závinem

Slavnostní zprovoznění obchvatu Žiželic na silnici I/27 z Mostu do Žatce (15....

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu zahájenou v srpnu 2022 provázely...

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká...

