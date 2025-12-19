Lidské ostatky byly nalezeny u bývalého hospodářského stavení. Ke ztotožnění výrazně přispěl zdravotní handicap poškozeného, který měl pouze jednu nohu. Následně totožnost muže s jistotou potvrdilo zkoumání genetického materiálu.
Po muži policie vyhlásila pátrání v roce 2012, následně byl Okresním soudem v Kladně stíhán jako uprchlý. Tehdy existovaly indicie, že se mohl zdržovat v Anglii, kde měl rodinu.
Po ztotožnění poškozeného se kriminalisté zaměřili na mapování jeho pohybu a životních vazeb v době před jeho smrtí.
„Stopy vyšetřování vedly mimo jiné také na Kladensko, kde se měl muž v minulosti pohybovat. Policisté zjišťovali, za jakých okolností se dostal do lokality na Litoměřicku, co bylo přesnou příčinou jeho smrti a jaké události celému skutku předcházely,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
V souvislosti s tímto případem kriminalisté 16. prosince zadrželi pět lidí, dva z nich obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy.