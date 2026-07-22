Ozbrojený muž z Děčína byl zadržen, nebezpečí již nehrozí

Muž bude nyní umístěn do policejní cely, kde s ním proběhnou další nezbytné úkony.
Policie uklidňuje veřejnost, že v současné době již nikomu nehrozí žádné nebezpečí.
Muž bude nyní umístěn do policejní cely, kde s ním proběhnou další nezbytné úkony.
Policie uklidňuje veřejnost, že v současné době již nikomu nehrozí žádné nebezpečí.
Plovoucí obří nápis Most na stejnojmenném jezeře dál čelí neukázněným návštěvníkům. Na konstrukci platí zákaz vstupu, který však lidé opakovaně porušují. V uplynulých letech i letos už fotopoint svým...
Případ poslance a vlivného člena hnutí SPD Jaroslava Foldyny, kterého policie po incidentu v jeho děčínském domě vykázala na čtrnáct dní a zabavila mu legálně držené zbraně, nabízí dramatický náhled...
O několik týdnů dříve zasáhlo Ústecký kraj hydrologické sucho ve srovnání s minulými roky. Například v řece Labi v Ústí nad Labem se objevily ostrovy, na něž se dá ze břehů vstoupit. Řada potoků na...
Klubový autobus? Klasika, která se neokouká. Ale klubová limuzína? To už je výstřednost, která budí pozornost. Ústecký fotbal jednu takovou má. S nepřehlédnutelným hummerem brázdí republiku, v devět...
Stínadla 2.0, projekt kompletní! Prvoligové Teplice jsou zase blíž vysněnému fotbalovému chrámu, jenže teď je čeká možná těžší boj než se Spartou nebo se Slavií. S úředním šimlem a kulatými razítky....
A trenérem české fotbalové reprezentace se stát nechcete? Vždyť vaše jméno se skloňuje mezi kandidáty! Když tenhle nečekaný dotaz šéf teplické lavičky Zdenko Frťala uslyšel, vytřeštil oči, jako by...
O několik týdnů dříve zasáhlo Ústecký kraj hydrologické sucho ve srovnání s minulými roky. Například v řece Labi v Ústí nad Labem se objevily ostrovy, na něž se dá ze břehů vstoupit. Řada potoků na...
Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, který se stal v Ústí nad Labem. Podle dosud dostupných informací se tam strhla hádka dvou mužů, která vyústila v pobodání jednoho z nich. Ten později...
Naděje na kompletní obnovení provozu na železniční trati známé jako Kozí dráha, která vede z Děčína do Oldřichova u Duchcova, dostaly vážnou trhlinu. Správa železnic (SŽ) sice ještě loni na podzim...
Před čtyřmi lety miliardář Milan Kratina neúspěšně kandidoval na místopředsedu svazu s vizí, že pomůže očistit fotbal. Razantní vůči korupci chce být i v pozici majitele prvoligových Teplic. „Musíme...
Cestování po Litoměřicích a jejich okolí se od září výrazně zjednoduší. Začne zde fungovat takzvaná poptávková doprava, která nabídne flexibilní spojení tam, kde dnes chybí. Jako první v Ústeckém...
Dálnice D8 u Roudnice nad Labem ve směru na Ústí nad Labem byla uzavřená kvůli přeložení nákladu z kamionu, který sjel mimo komunikaci. Policie to v pondělí večer uvedla na síti X. Uzavírka trvala...
Přes 26 milionů korun chce Ústí nad Labem investovat do rekonstrukce zasedací místnosti zastupitelů na magistrátu. Zatímco vedení města mluví o nezbytné modernizaci zastaralého sálu, opozice proti...
Stínadla 2.0, projekt kompletní! Prvoligové Teplice jsou zase blíž vysněnému fotbalovému chrámu, jenže teď je čeká možná těžší boj než se Spartou nebo se Slavií. S úředním šimlem a kulatými razítky....
Turbulentní rok hokejového brankáře Tobiáše Tvrzníka. Nečekal na šanci v české extralize, za svým snem o NHL se vydal přímočařejší americkou cestou. A udělal dobře. V juniorské WHL zaujal skauty...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Plovoucí obří nápis Most na stejnojmenném jezeře dál čelí neukázněným návštěvníkům. Na konstrukci platí zákaz vstupu, který však lidé opakovaně porušují. V uplynulých letech i letos už fotopoint svým...
Parčík v Lounech, v němž vyvěrá minerální pramen Luna, prošel revitalizací, jejímž cílem bylo proměnit prostor v příjemné místo pro odpočinek. Lidé zde nově najdou zastřešený altán, lavičky,...