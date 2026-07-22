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Ozbrojený muž z Děčína byl zadržen, nebezpečí již nehrozí

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  19:01aktualizováno  19:12
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Děčínští policisté úspěšně ukončili pátrání po devětadvacetiletém muži, který se měl po městě pohybovat s nožem v ruce. Nebezpečný muž byl vypátrán a zadržen policejní hlídkou.

Muž bude nyní umístěn do policejní cely, kde s ním proběhnou další nezbytné úkony.

Policie uklidňuje veřejnost, že v současné době již nikomu nehrozí žádné nebezpečí.

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