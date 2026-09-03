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Opilá řidička třikrát bourala, svědka nabrala na kapotu. Pak šla klidně nakupovat

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  11:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Několik karambolů způsobila v Ústí nad Labem během jediného odpoledne silně opilá řidička osobního auta. Opakovaně se totiž pokoušela parkovat, což se ani jednou neobešlo bez kolize. Když se jí snažil v jízdě zabránit svědek - nabrala ho na kapotu a ujela s ním. Jakmile ho setřásla, odešla nakupovat. Nakonec byla agresivní vůči policistům.

Incident se odehrál tento týden v pondělí. K první kolizi došlo před 17. hodinou. „Řidička se podle svědků pokoušela zaparkovat mezi stojící vozidla, přičemž neodhadla vzdálenost a do jednoho narazila. Následně při dalším parkovacím manévru narazila pravou zadní částí svého vozidla do zdi,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Osmapadesátiletá žena pak chtěla z místa odjet, v čemž se jí pokusil zabránit šestatřicetiletý muž, jenž se postavil před její auto. „Na jeho přítomnost ale vůbec nereagovala, prudce se rozjela, nabralа ho na kapotu a jela přibližně 150 metrů, než před křižovatkou konečně zastavila. Muž následně z kapoty spadl,“ uvedla Hyšplerová.

Šoférka dál pokračovala v jízdě k obchodnímu domu, kde opět narazila do jiného auta. Vystoupila a šla nakupovat, jako kdyby se nic nestalo. Když se vrátila na parkoviště, čekala na ni policejní hlídka.

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„Na pokyny příslušníků nereagovala, začala se chovat agresivně. Hlídka proto musela použít donucovací prostředky a ženu následně omezit na osobní svobodě,“ poznamenala Hyšplerová s tím, že dotyčná nadýchala 2,56 promile.

Policisté ji převezli na záchytku. Událostí se dál zabývají, zjišťují veškeré okolnosti.

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Opilá řidička třikrát bourala, svědka nabrala na kapotu. Pak šla klidně nakupovat

ilustrační snímek

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