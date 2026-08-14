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Řidič posilněný alkoholem jel bez pneumatiky, při kontrole napadl policisty

Autor:
  13:24
Opilého řidiče, který neměl v pořádku automobil, řešili minulou sobotu ústečtí policisté. Městem projížděl bez jedné pneumatiky pouze po ráfku. Při zjišťování okolností na místě navíc mladý muž policisty napadl. Hrozí mu až čtyři roky za mřížemi.

KRIMI

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„Na nebezpečnou jízdu vozidla, které po Ústí nad Labem pokračovalo bez pneumatiky a jelo po ráfku, upozornil v půl páté ráno na linku 158 svědek. Na místo okamžitě vyrazila policejní hlídka, která vozidlo krátce nato vypátrala zaparkované na parkovišti v blízkosti jedné z prodejen,“ říká ústecká policejní Veronika Hyšplerová.

Policisté si při kontrole vozu všimli muže sedícího na místě řidiče, byl bez trička, měl svěšenou hlavu a na oslovení ani posvícení baterkou nijak nereagoval. Policisté proto opatrně otevřeli dveře vozidla a pokusili se muže probudit dotykem. Ani na ten zpočátku nereagoval.

„Po chvíli se však muž probudil a z vozidla sám vystoupil. S policisty odmítal komunikovat a nebo když se o to pokusil, byla jeho komunikace nesrozumitelná. Při jednání s hlídkou jevil známky silné podnapilosti a na dotazy policistů nereagoval. Místo toho jim postupně otevíral dveře vozidla a ukazoval jeho interiér,“ pokračuje policistka.

Situace začala velmi rychle eskalovat. Muž silně zabouchl dveře spolujezdce a vzápětí fyzicky napadl jednoho z policistů. Hlídka muže zpacifikovala a nasadila mu služební pouta. Provedená dechová zkouška následně ukázala hodnotu 2,48 promile alkoholu.

„Policisté muže následně eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici. Ani tam však své agresivní chování nezměnil. Pokračoval ve vulgárních urážkách policistů a následně fyzicky zaútočil i zde. Policisté jej proto opět museli zpacifikovat a následně pomohli personálu záchytné stanice s jeho umístěním na pokoj,“ popisuje Hyšplerová.

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„O tom, zda a případně za jakých okolností bude muž za své jednání potrestán, rozhodne soud. Muži hrozí trest odnětí svobody do výše čtyř let,“ dodává policejní mluvčí.

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