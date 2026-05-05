Nazdar, Bambi. Srnče se zaseklo v plotě, policisté se při záchraně zapotili

Autor:
  6:23
Netradiční zásah s dobrým koncem mají za sebou mostečtí policisté. Zachránili vyplašené srnče, které se zaklínilo do kovového plotu. Kuriózní akce se odehrála v noci ze čtvrtka na pátek. Mládě tedy možná vystrašily ohňové vatry, které tehdy vzplály při tradičním pálení čarodějnic.

„Na zvířátka čeká venku, ve dne i v noci, mnoho nástrah. V noci ze čtvrtka na pátek se pro malé srnče stal osudným kovový plot, který se mu připletl do cesty. Mládě při snaze plot překonat v něm zůstalo zaklíněné,“ popsal mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Mostečtí policisté vyvinuli hodně sil, aby mladého sudokopytníka zachránili. Záchrana se podařila a o několikaminutovém zápase se mužům zákona podařilo vyčerpané srnče vyprostit.

VIDEO: Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

„Srnče si chvíli odpočinulo a pokračovalo na jeho cestě, nejspíš za maminkou,“ doplňuje Krieger s tím, že od té doby, co pracuje v Mostě, což už je několik let, se zde něco takového stalo poprvé.

