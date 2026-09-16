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Odhalil penis, pak ze strachu poslal statisíce. Policie ukázala případ sextorze

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  12:51

Ukázka komunikace s vyděrači v rámci takzvané sextorze. | foto: Policie ČR

Policie varuje před rozmáhajícími se případy takzvané sextorze, tedy vydírání prostřednictvím intimních materiálů. V souvislosti s tím zveřejnila aktuální případ z Litoměřicka. Muž vyhověl výzvě a svlékl se před webkamerou, přičemž následně v obavách, aby druhá strana nahrávku nezveřejnila, poslal vyděračům 313 tisíc korun.

Momentálně stále ještě neznámý pachatel navázal v závěru srpna s mužem kontakt prostřednictvím sociální sítě. „Po krátké komunikaci přešli oba na komunikační aplikaci, kde pachatel vystupoval pod zahraničním telefonním číslem s předvolbou Pobřeží slonoviny,“ uvedl policejní mluvčí David Novák.

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Během další komunikace pachatel poškozeného přiměl k videohovoru, přičemž na obrazovce se objevila žena, která se obnažovala a následně vyzvala muže, aby jí ukázal své intimní partie. Ten výzvě vyhověl.

Po ukončení videohovoru se muž nestačil divit. Pachatel mu sdělil, že si průběh zaznamenal, a pokud mu nezašle peníze, ukáže video jeho nejbližším a zveřejní ho na sociálních sítích.

„Poškozený se pod tlakem výhrůžek obával následků zveřejnění záznamu a postupně odeslal celkem 313 tisíc korun na tři různé bankovní účty, které mu pachatel zaslal. Případem se nyní zabývají litoměřičtí kriminalisté. V případě objasnění věci hrozí pachateli za trestný čin vydírání trest odnětí svobody až na čtyři roky,“ poznamenal mluvčí Novák.

Doplnil, že podobné případy už nejsou ojedinělé. Průběh je pokaždé víceméně stejný: pachatelé často využívají falešné profily na sociálních sítích, navazují rychle důvěrnější komunikaci a následně se snaží své oběti přimět k intimnímu videohovoru. Po získání kompromitujícího materiálu začnou požadovat peníze pod hrozbou jeho zveřejnění.

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„Policie v těchto situacích doporučuje na vydírání nepřistupovat a peníze nezasílat. Zaplacením totiž problém zpravidla nekončí. Naopak pachatelé často požadují další a další platby. Pokud se někdo stane terčem podobného jednání, měl by si uchovat komunikaci, neprodleně kontaktovat policii a pachatele dále nekontaktovat. Stud, obavy nebo strach z ostudy jsou přesně tím, na co vyděrači spoléhají. Čím dříve se však poškozený obrátí na policii, tím větší je šance na úspěšné prověření celé věci,“ dodal Novák.

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Odhalil penis, pak ze strachu poslal statisíce. Policie ukázala případ sextorze

Ukázka komunikace s vyděrači v rámci takzvané sextorze.

Policie varuje před rozmáhajícími se případy takzvané sextorze, tedy vydírání prostřednictvím intimních materiálů. V souvislosti s tím zveřejnila aktuální případ z Litoměřicka. Muž vyhověl výzvě a...

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