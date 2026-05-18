Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zkoušel jsem herce, říká podnikatel k muži s puškou na ulici. Vtrhla k němu zásahovka

Autor:
  15:47
Policie obvinila šestatřicetiletého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Mířil na projíždějící auta. Do Ruské ulice kvůli němu vyjely desítky policistů, hasičů i záchranářů. Podle zjištění iDNES.cz byla akce vyvrcholením setkání čtyř mužů. Jeden z nich tvrdí, že šlo o herecký konkurz.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Kolem půl šesté večer přijala policie na tísňové lince oznámení, že se v centru města pohybuje ozbrojený muž. Na místo okamžitě vyrazilo několik hlídek. Krátce nato policisté zjistili, že podezřelý se vrátil do budovy na rohu ulic Ruská a Na Příkopě. Okolí domu proto uzavřeli.

„Vzal do ruky dlouhou palnou zbraň a vyšel s ní na ulici. Tam se pohyboval a mířil hlavní na kolem projíždějící vozidlo, čímž u posádky vzbudil obavy o život,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová jednotka. (16. května 2026)
Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová jednotka. (16. května 2026)
Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová jednotka. (16. května 2026)
Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová jednotka. (16. května 2026)
7 fotografií

Zmíněný dům patří chomutovskému podnikateli, jenž redaktorce iDNES.cz řekl, že situace působila spíše komicky. Podle jeho slov se na místě řešilo natáčení historického filmu. „Zkoušel jsem dva nové herce pro svůj film,“ uvedl podnikatel, jenž muže se zbraní označil za „pana Kocourka“.

„Kocourek hrozně chtěl předvést, jak umí hrát. Měl jsem tu položenou pušku. On ji vzal a vyběhl ven. A jak utíkal, spadly mu kalhoty a měl venku p**el,“ popsal situaci.

Zásahové jednotky v budově zadržely celkem tři muže, čtvrtého chytili policisté krátce poté na jiném místě v Chomutově. Uvnitř objektu policie zajistila čtyři zbraně, z toho jednu dlouhou.

Podnikatel si však stěžuje, že mu policie odvezla celou jeho sbírku historických kousků. „Sebrali mi všechny brokovnice a zbraně, které byly nepoužitelné a které jsem měl zrovna prodat. Ta puška, co s ní vyběhl, neměla ani kohoutky, byl to jen kus železa. Není na ně potřeba zbrojní průkaz. Neměl jsem tu ani jeden náboj,“ čertil se podnikatel, který zároveň policii zkritizoval za to, že mu prohledala celý několikapatrový dům a zničila několik dveří a okno.

V centru Chomutova se pohyboval muž se zbraní. Policisté ho již zadrželi

Před samotným incidentem skupinka v objektu podle policie hojně popíjela alkohol. Podnikatel to označil za „koštování hruškovice a meruňkovice“.

Hlavní aktér však při zkoušce zjevně nezůstal jen u alkoholu. „S mužem byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,29 promile. Také orientační test na drogy byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin,“ potvrdila mluvčí policie.

Zatímco zbylé tři zadržené muže policie po výslechu propustila, šestatřicetiletý muž zůstává v rukou zákona. Vyšetřovatel jej obvinil z trestných činů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví a podal podnět k vzetí do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky vězení.

Zajištěné zbraně nyní prozkoumají policejní experti, kteří budou zjišťovat, zda byly schopné střelby.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Zase nic. Kraj snížil cenu o desítky milionů, jeho zámek ale dál nikdo nechce

Zámek Milešov stojí na místě hradu ze 14. století, přestavěného na renesanční a...

Zámek Milešov na Litoměřicku nadále zůstává v majetku Ústeckého kraje. Ani napočtvrté se nenašel zájemce, který by památku koupil. Stejně tak dopadly i další krajské objekty, například hraniční...

OBRAZEM: Čínské vlaječky v Mostě. Superbiky zlákaly i moderátorku fotbalu

Mistrovství světa superbiků v Mostě 2026. Umbrella girl na startovním roštu.

Už pošesté v Mostě závodily superbiky o body do seriálu mistrovství světa – a pořád je na co se dívat. O víkendu prestižní podnik navštívilo 54 tisíc fanoušků, mezi nimi český prezident Petr Pavel,...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Fanoušek: Stydím se za Slavii, dal bych doživotní zákazy. Uzavření tribuny je nefér

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Už deset let fanoušek Honza z Ústeckého kraje nevynechá jediný domácí zápas fotbalové Slavie, na Tribuně Sever nechyběl ani na sobotním, nakonec skandálním derby se Spartou. A jako většina ostatních...

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

Zkoušel jsem herce, říká podnikatel k muži s puškou na ulici. Vtrhla k němu zásahovka

Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...

Policie obvinila šestatřicetiletého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Mířil na projíždějící auta. Do Ruské ulice kvůli němu vyjely...

18. května 2026  15:47

VIDEO: Drc a vyletěl ze silnice. Policisté zastavili narkomana tvrdým manévrem

Policisté zastavili narkomana PIT manévrem

Takzvaným PIT manévrem zastavili policisté na Lounsku ujíždějícího čtyřicetiletého muže, jenž předtím odmítal uposlechnout výzvy k zastavení. Z videozáznamu zveřejněného policií je patrné, že po...

18. května 2026  11:30

OBRAZEM: Čínské vlaječky v Mostě. Superbiky zlákaly i moderátorku fotbalu

Mistrovství světa superbiků v Mostě 2026. Umbrella girl na startovním roštu.

Už pošesté v Mostě závodily superbiky o body do seriálu mistrovství světa – a pořád je na co se dívat. O víkendu prestižní podnik navštívilo 54 tisíc fanoušků, mezi nimi český prezident Petr Pavel,...

18. května 2026  9:23

Český porcelán Dubí v ohrožení. Výrobci proslulého cibuláku hrozí likvidace

Český porcelán z Dubí

Tradiční český výrobce porcelánu, společnost Český porcelán Dubí, může zamířit do likvidace. Firmu, která sídlí u Teplic a jejíž tradice výroby sahá až do roku 1864, a navíc je světově proslulá...

18. května 2026  6:48

Superbiky hltalo 54 tisíc diváků. Po pádu jsem dojel kvůli nim, tvrdil Vostatek

Most, 17.5. 2026, mistrovství světa superbiků, autodrom Most, neděle. Oliver...

Český motocyklový jezdec Ondřej Vostatek položil svoji motorku na bok, sebe na asfalt, ale stejně pokračoval v nedělním závodě, už bez šance na body. „Dojel jsem jen kvůli fanouškům,“ řekl pak. V...

17. května 2026  19:45

Ústí se rozloučilo s Grigarem a spol., Habanec poslal body do nebe. Zůstane?

Ústecký fotbal se po zápase se Slavií B rozloučil s pěticí hráčů, končí mimo...

Bylo jich pět. Poklekli, každý držel svoji zarámovanou fotografii v ústeckém dresu. Nad nimi rozesmátí spoluhráči. Ústecký fotbal se sympaticky a dojemně rozloučil s hráči, kteří končí. Jsou mezi...

17. května 2026  15:14

„Mohlo by se to opakovat.“ Na tryzně v Terezíně zaznělo varování před nenávistí

Na Terezínské tryzně zněla varování před antisemitismem i ovládnutím institucí....

Pietního aktu k uctění obětí holokaustu před Terezínskou malou pevností se zúčastnili nejvyšší ústavní činitelé včetně prezidenta Petra Pavla a předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Hlavní slovo však...

17. května 2026  13:44

Budou hrát s béčkem, potopí nás, bál se Baník. Teplický Frťala: Konspirace

Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...

Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje...

17. května 2026  11:48

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

17. května 2026  9:41

Unikátní vesnička pod Řípem. Nemocným seniorům postavili komunitní domy

Komunitní domy pro klienty s Alzheimerovou chorobou v Krabčicích na Litoměřicku...

Jako jediní v republice se v domově pro seniory v Krabčicích na Litoměřicku pustili do výstavby unikátních komunitních domů pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Pod horou Říp tak vyrostla originální...

17. května 2026  8:13

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

Slávistky porazily Kynžvart a nakročily k zisku házenkářského titulu

Veronika Holečková, Tereza Vostárková a Nikola Melicharová ze Slavie brání ve...

Házenkářky Slavie vyhrály dramatický první finálový duel nad domácím Kynžvartem 29:27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu...

16. května 2026  21:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.