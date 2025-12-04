Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Autor:
  10:34
Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k nim utíkala z polepšovny, k prostituci v Předlicích. Peníze za poskytované služby jim musela odevzdávat, denně takto vydělala až sedm tisíc korun.
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti. (červen 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. (červen 2025)
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. (červen 2025)
27 fotografií

„Krajští kriminalisté společně s ústeckými kriminalisty ukončili několik měsíců trvající a náročné prověřování případu obchodování s lidmi. Zvlášť závažného zločinu se měli dopustit dvaapadesátiletý muž, padesátiletá žena a následně také jednašedesátiletý muž, kteří podle závěrů vyšetřovatelů dlouhodobě zneužívali svou oběť a nutili ji poskytovat sexuální služby za úplatu,“ říká krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Obětí byla podle policie mladistvá dívka, která v době prvních útěků z výchovného ústavu neměla žádné stabilní rodinné zázemí. Její matka o ni dlouhodobě nejevila zájem, dívka neměla kam jít, a tak opakovaně vyhledávala rodinu obviněných, kterou od mala znala a kteří jí poskytovali dočasné útočiště.

Sex za peníze i sušenky. Děti si v Předlicích chodí vydělávat „na kamiony“

Tato závislost se postupně prohlubovala, u obviněných dívka měla jídlo, možnost přespat i pocit přijetí, který jí jinde chyběl. Právě této její situace obvinění podle kriminalistů záměrně využili.

„Podle dosavadních zjištění dívku od léta roku 2023 vozili do lokality v Ústí nad Labem – Předlicích, kde ji nechávali poskytovat sexuální služby náhodným zákazníkům. Vše probíhalo pod jejich dohledem a podle jejich pokynů. Po každé službě od ní obviněný muž přebíral peníze, které si ponechával,“ popisuje Hyšplerová.

Bez prostředků zůstala i v těhotenství

Dívka policistům uvedla, že za den mívá i dvanáct až patnáct zákazníků a obviněným odevzdávala částky pohybující se kolem šesti až sedmi tisíc korun denně. Sama si z výdělku ponechávala maximálně drobné částky na jídlo, často tajně.

„Ačkoliv obvinění věděli, že dívka ještě nedosáhla osmnácti let, její prostituci organizovali a kořistili z ní déle než rok. Po dovršení plnoletosti se situace dívky ještě zhoršila. Zůstala zcela bez prostředků, bez zázemí, bez rodiny, bez příjmu a později i v pokročilém stupni těhotenství,“ dodává policejní mluvčí.

Kriminalisté mají za to, že obvinění této její krajní tísně opětovně využili. Pod pohrůžkou, že jí odeberou dítě a nahlásí ji sociálním orgánům, ji nadále nutili k prostituci.

„Do této části případu se podle vyšetřovatelů zapojil také jednašedesátiletý muž, který měl obviněné i poškozenou vozit na místa, kde byla nucena poskytovat sexuální služby, a tam na ni dohlížet,“ vysvětluje Hyšplerová.

Kriminalisté během vyšetřování zadokumentovali opakované předávání peněz od poškozené obviněným. Dívka byla k prostituci nucena již od svých šestnácti let, kdy z ústavu utíkala právě do rodiny obviněných.

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti. (červen 2025)
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti. (červen 2025)
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti. (červen 2025)
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. (červen 2025)
27 fotografií

„Po vyhodnocení všech důkazů vyšetřovatel zahájil trestní stíhání všech tří obviněných pro zvlášť závažný zločin obchodování s lidmi a podal návrh na jejich vzetí do vazby. Soudce návrh na vazbu u dvou mladších obviněných akceptoval. Třetí z obviněných je stíhán na svobodě. Obviněným v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let,“ doplňuje policejní mluvčí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

4. prosince 2025  10:34

Ústí schválilo pro Slovan tři miliony. Růžička se možná postaví na střídačku

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Sportovně to je zatím ve druhé lize spíš kóma, ekonomicky se ústecký hokejový Slovan drží při životě. V pondělí mu zastupitelstvo města přikleplo třímilionovou dotaci pro rok 2026. A je možné, že na...

4. prosince 2025  10:12

Špotáková o nové hale, Ústí i fotbalistech: Ať se zklidní, můžeme tam házet!

Ústí nad Labem, 2.12. 2025, Atletická multifunkční hala v Ústí nad Labem...

Když spatřila vizualizaci nové atletické haly, která má vyrůst v Ústí nad Labem do roku 2028 a za 600 milionů korun, dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková málem oněměla. „Pecka, bomba!“...

4. prosince 2025  7:40

Vyšší daň pro chátrající domy v Žatci nebude, rozhodl soud. Město se nevzdá

Bývalý hotel, jehož vlastníkem je společnost Rydex. Její jednatel Martin Šmíd...

Majitelé zchátralých budov v historickém centru Žatce si mohou oddechnout. V příštím roce nebudou platit vyšší daň z nemovitosti tak, jak to plánovala žatecká radnice. Krajský soud v Ústí nad Labem...

3. prosince 2025  15:26

Centrum pro závislé se má přesunout do rodinné zástavby, sousedé protestují

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Část obyvatel Ústí nad Labem se bouří kvůli přesunu centra pro závislé do rodinné zástavby ve Staré ulici. Jednou z nabízených služeb je i kontaktní centrum (K-centrum), které umožňuje narkomanům...

3. prosince 2025  14:03

Policisté pokračují v prohlídce bytu, kde našli zbraně. V akci je pyrotechnik

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...

Policisté v Klášterci nad Ohří ve středu za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin prohledají byt, kde v úterý nalezli střelné zbraně a munici. Kvůli možnému...

3. prosince 2025  11:09

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Bodové dárky fotbalisté Teplic rozdávat Slavii nechtějí, ale sváteční nálada při pátečním mikulášském zápase na Stínadlech panovat bude. Domácí hráči totiž vyběhnou na prvoligový trávník ve...

3. prosince 2025

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

2. prosince 2025  21:24

V Lovosicích řeší chování ředitele gymnázia. Intimní vztah se studentkou, zní školou

Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice.

Napjatá atmosféra panuje na gymnáziu v Lovosicích. Ústecký kraj jakožto zřizovatel školy podal trestní oznámení litoměřickému státnímu zastupitelství kvůli podezření na nevhodné chování ředitele...

2. prosince 2025  11:30,  aktualizováno  15:17

Razie na Chomutovsku. Policie v bytě našla střelné zbraně a munici

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...

Policisté dnes zasahovali v jednom z bytů v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, kde nalezli střelné zbraně i munici. Obyvatelé domu byli evakuováni a okolí uzavřeno. V souvislosti s případem...

2. prosince 2025  12:11,  aktualizováno  15:16

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.