VIDEO: Drc a vyletěl ze silnice. Policisté zastavili narkomana tvrdým manévrem

Autor:
  11:30
Takzvaným PIT manévrem zastavili policisté na Lounsku ujíždějícího čtyřicetiletého muže, jenž předtím odmítal uposlechnout výzvy k zastavení. Z videozáznamu zveřejněného policií je patrné, že po kontaktu s ochranným rámem se svým vozem vyjel mimo silnici. Muž měl několik zákazů řízení, byl pod vlivem drog a navíc se ukázalo, že se vyhýbá nástupu do vězení.

Policisté chtěli vůz zkontrolovat před několika dny kolem jedné hodiny v noci v ulici Plzeňská v Žatci. Řidič se ale rozhodl ujet. Hlídka, která se za ním vydala, disponovala vozem s ochranným rámem pro násilné zastavení pronásledovaného vozidla, který nakonec skutečně musela využít.

„Řidič se na komunikacích mezi Žatcem a Podbořany pokusil policisty setřást všemi myslitelnými způsoby. To se mu ale nepodařilo. Ačkoliv první PIT manévr nesplnil sledovaný účel a pro zběsile jedoucího řidiče byl spíše ochutnávkou, tak v druhém případě ochranný rám udělal svou práci. Vozidlo bylo zhruba po patnácti minutách zastaveno v blízkosti obce Pšov,“ popsal policejní mluvčí Jakub Mareš.

Za volantem seděl muž, který hned z několika důvodů řídit neměl. „Disponoval několika zákazy řízení. Policisté mu také provedli orientační test na drogy, který vyšel s pozitivním výsledkem. Po eskortě si zadržený nějakou dobu pobyl v policejní cele, odkud byl převezen do věznice v Litoměřicích, protože na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu,“ uvedl Mareš.

Opilý šofér se zběsile řítil městem, snažil se ujet přes pole. Hlídka střílela

Jeho kolegové v případu zahájili úkony trestního řízení. „Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání muži hrozí trest odnětí svobody na dobu dvou let,“ doplnil mluvčí Mareš.

