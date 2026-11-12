Teplický paradox. Lidi děsí rychlí řidiči, policie ale odhalila nečekaná čísla

„Od 1. ledna 2026 do 5. listopadu 2026 v časech od 20 hodin večer do 6 hodin ráno zjistili policisté na území města šestkrát překročení rychlosti. Celkově za toto období (tedy ve dne i noci – pozn. red.) policisté zaznamenali 99 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti, z toho v pěti v případech překročil řidič rychlost o 40 km/h a více,“ napsala teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová, kterou k tomu pověřil ředitel policie v Teplicích Daniel Plechatý.
Právě na něj směřovaly dotazy iDNES.cz, ale Plechatý podobně jako loni neodpověděl a dotazy vyřizovala mluvčí.
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Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně
Statistika působí v kontrastu se zkušenostmi z ulic zvláštně. Ve městě jsou podle řady místních běžné srazy tuningářů a jejich řádění přímo pod okny policie na Masarykově ulici, kolem nádraží a třeba v Alejní ulici.
Počet řidičů, u nichž policisté zaznamenali překročení rychlosti, je zarážející i v porovnání s daty městského monitorovacího systému. Z údajů kamer umístěných na sedmi ulicích ve městě totiž vyplývá, že každých 60 minut překročí maximální povolenou rychlost 800 až 1 000 řidičů. Desítky řidičů denně se dokonce Teplicemi proženou rychlostí vyšší než 80 kilometrů za hodinu.
Na otázku, jak bude policie tuto situaci řešit, teplický policejní ředitel, respektive mluvčí neodpověděli. Policie pouze uvedla, že od letošního 1. listopadu byl k posílení cílených kontrol v okresech Teplice a Ústí nad Labem zřízen krajský tým „Dohled“.
Minimum zachycených přestupků přičítá bývalý náměstek primátora pro dopravu Tomáš Hadviga nedostatečnému početnímu stavu policistů v Teplicích. Policie připouští, že personální stav dopravního inspektorátu je jedním z faktorů, které ovlivňují rozsah kontrol.
„Samotný počet policistů ale neříká, v jakých místech a časech bude dohled nejúčinnější. Z údajů městského systému nelze odvodit konkrétní počet policistů potřebných pro tuto činnost. Krajský tým Dohled umožní soustředit policisty na cílené kontroly tam, kde to situace vyžaduje,“ doplnila Gazdošová.
Šílené jízdy nezodpovědných řidičů Tepličany většinou děsí. Nejhorší situace i podle Hadvigy začíná ve večerních hodinách, když přestanou svítit semafory. „Po osmé večer v ulicích začíná ‚rodeo‘, zažili jsme to snad všichni,“ řekl doslova.
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22. srpna 2025
Najdou se však i odpůrci, kteří mají za to, že situace vůbec není alarmující. „Místo, aby se řešilo, jak obnovit plynulost dopravy, tak se řeší zanedbatelné porušování nejvyšší povolené rychlosti. Podle údajů z dopravního monitoringu by měl probíhat jakýsi městský masakr a šílené spousty dopravních nehod, samozřejmě spousty sražených chodců a přejetých maminek i s kočárky. Nic takového se ale kupodivu neděje,“ napsal na sociální síti Milan. Jeho názor je však ojedinělý, každý týden si na sítích na řádění motorkářů a tuningářů stěžují desítky lidí.
Pohled chodců, kteří se bojí, naopak osvětluje paní Ajka. „Neskutečná situace je v době konce pracovní doby třeba na Masarykově v Trnovanech nebo na Štúrově, kde řidiči jezdí více než 50 km/h. Sídliště ‚zestárlo‘ a je tu mnoho těžce mobilních osob. Auta jedoucí sedmdesátkou jsou pro ně velice nebezpečná. A v noci si Štúrovu berou primitivní kluci v autech jako závodní dráhu,“ vylíčila na sociálních sítích rozhořčeně.