Zpřístupnil své účty podvodníkům, vyprali přes ně 1,5 milionu. Muži hrozí osm let

„Trestné činnosti se muž měl dopouštět v období od listopadu 2025 do ledna 2026. Za účelem získání neoprávněného majetkového prospěchu měl založit několik bankovních účtů, které následně poskytl neznámé osobě k dispozici. Na tyto účty byly v několika případech zasílány finanční prostředky od poškozených, kteří o své peníze přišli v důsledku podvodných investičních schémat,“ popisuje policejní mluvčí David Novák.
Podle policie byly oběti podvodu uváděny v omyl zejména legendou o výhodném investování. Finanční prostředky, které muž tímto způsobem získal, však následně procházely přes jeho účty, čímž docházelo k zastírání jejich skutečného původu.
„Tím však jeho role neskončila. V několika dalších případech měl neznámé osobě poskytnout také své herní účty u sázkové společnosti. Na tyto účty byly převáděny finanční prostředky z bankovních účtů poškozených, kteří byli podvedeni legendou o vyplacení údajných výnosů z investic do kryptoměn. Peníze byly následně ve velmi krátké době převáděny dále na dosud nezjištěné bankovní účty a platební prostředky,“ doplňuje Novák.
Muži hrozí trest odnětí svobody až na osm let
Muž tímto svým jednáním umožnil zastření původu finančních prostředků v celkové hodnotě dosahující 1,5 milionu korun. Zároveň podle policie napomáhal tomu, aby pachatelé podvodů mohli získané peníze dále převádět a využívat.
„Prověřování případu bylo časově i odborně velmi náročné. Chomutovští kriminalisté museli provést rozsáhlou analýzu dat, bankovních operací a finančních toků, které vedly přes více účtů v České republice i v zahraničí. Díky pečlivé práci a vyhodnocování získaných informací se jim podařilo celý finanční řetězec rozkrýt a zadokumentovat roli jednotlivých osob,“ podotýká policista.
Na základě shromážděných důkazů kriminalisté muže zadrželi a následně proti němu bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a podvodu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
„Tento případ je zároveň dalším varováním pro veřejnost. Řada lidí si stále neuvědomuje, že propůjčení vlastního bankovního účtu nebo zřízení účtu na pokyn neznámé osoby může znamenat zapojení do závažné trestné činnosti. Pachatelé internetových podvodů často využívají takzvané ‚bílé koně‘, tedy osoby, přes jejichž účty převádějí peníze pocházející z podvodů. I když taková osoba sama nikoho přímo nepodvede, může nést trestní odpovědnost za legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ upozorňuje policejní mluvčí.