Kriminalisté v Ústeckém kraji začínají řešit rychle se rozrůstající nový typ podvodů, který podvedené důvěřivce připravil o desítky tisíc korun. Pozor na to, na co klikají, si musí dát lidé, kteří...

Počet nemocných se neustále navyšuje. Dalo by se říct, že v podstatě žijeme v době epidemie roztroušené sklerózy, říká Marta Vachová, primářka neurologie nemocnice v Teplicích. Nemocí se zabývá od...

Nikdy neodepisujte Válečníky! Svaté pravidlo Národní basketbalové ligy opět zafungovalo. Děčín v semifinále play off znovu vrátil Brnu úder. Ve středečním zápase číslo 4 se hlavně v prvním poločase...

Další bizár Viagemu. Klub si sám vybral šéfa ultras, nasadil mu korunu

Připomíná to reality show. Mohla by se jmenovat třeba: Vytvoř si svého šéfa ultras. Ústecký fotbalový Viagem to udělal a způsobil tím znovu poprask. Vedení třetiligového klubu jej navíc korunovalo...