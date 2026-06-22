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Víkendové neshody na Mostecku. Policie vyšetřuje hned dva případy pobodání

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  11:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

O víkendu řešili policisté na Mostecku dvě pobodání, z nichž jedno má za následek vážné zranění. V obou případech skončili podezřelí v cele. Nejprve v sobotu napadla žena muže, který poté musel do nemocnice. V neděli zaútočil muž na příbuzného, který utrpěl lehčí zranění.

„V prvním případě v sobotu bodla žena do zad muže, který byl převezen s vážným zraněním do nemocnice,“ sdělila mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Podezřelá čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví. Policisté podali návrh na vzetí ženy do vazby.

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„V neděli večer pak policisté řešili pobodání mezi rodinnými příslušníky, kdy podezřelý muž byl po činu zadržen a v současné době se nachází v policejní cele,“ uvedla Gazdošová.

Doplnila k tomu, že napadený byl také muž a jeho zranění bylo méně závažné než v prvním případě.

Oba případy policisté dál prověřují a zjišťují okolnosti obou skutků.

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Víkendové neshody na Mostecku. Policie vyšetřuje hned dva případy pobodání

Ilustrační snímek

O víkendu řešili policisté na Mostecku dvě pobodání, z nichž jedno má za následek vážné zranění. V obou případech skončili podezřelí v cele. Nejprve v sobotu napadla žena muže, který poté musel do...

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