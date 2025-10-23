Vězení se minulo účinkem. Gang recidivistů hned dál zásoboval Česko pervitinem

Skupina podle policie dovážela z Polska léky, z nichž lze metamfetamin vyrobit. Následně drogu na několika místech v Ústeckém kraji či v Praze vyráběli a poté prodávali drogově závislým. Obvinění byli rovněž uživateli drog. Organizátora trestné činnosti policisté znali, protože teprve nedávno opustil věznici, kam ho soud poslal za obdobné provinění.
„Zabýval se dovozem léčiva z Polska, výrobou a distribuoval vyrobený metamfetamin na území Děčína, Ústí nad Labem a Prahy,“ uvedl vyšetřovatel případu. Padesátník byl odsouzen v roce 2020 na 5,5 roku vězení.
Policisté obvinili také jeho 31letou družku, která se podílela na trestné činnosti spolu s ním. V minulosti byla odsouzena na rok do vězení za distribuci pervitinu. Také další tři obvinění, dva z Děčínska a jeden z Prahy, mají záznamy v trestním rejstříku.
„Je z toho evidentní, že hned poté, co byli propuštěni, tak se během pár měsíců vrátili k trestné činnosti,“ řekl vyšetřovatel. Podle jeho názoru na obviněné předešlé tresty neměly vliv.
Policisté mají za prokázané, že skupina vyrobila zhruba 19 kilogramů pervitinu. „Zřejmě do trvalo delší dobu, takže byl rozsah mnohem větší,“ uvedl kriminalista.
|
Česká policie rozbila albánský heroinový gang, k odhalení vedlo úmrtí 11 lidí
Po zadržení prvních čtyř obviněných v polovině září se uskutečnily domovní prohlídky. Na těch se podílely tři týmy policistů, které odhalily pět varen pervitinu. Policisté zadrželi dva kilogramy efedrinu, který se používá při výrobě pervitinu, 500 gramů krystalické látky, zřejmě pervitinu, či peníze v různých měnách.
Posledního pachatele zadrželi policisté začátkem října na Děčínsku, protože při prvním zásahu nebylo jasné, kde je.
Policii čeká vyhodnocení více než 200 stop, což je podle vyjádření vyšetřovatele a kriminalisty časově náročné. Očekávají, že se okruh obviněných ještě rozšíří. Čekají je také výslechy svědků.