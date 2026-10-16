Dva tisíce prodejů za dva roky. Dealer pervitinu z Teplic se pořádně činil

„Muž byl významným dodavatelem drogy pro narkomany v teplické části Prosetice,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
„Kriminalisté z toxi týmu odchytili 15 lidí, kteří drogu pravidelně kupovali, a zadokumentovali prodej minimálně 727 gramů pervitinu,“ poznamenala Gazdošová s tím, že při domovní prohlídce u zadrženého byly nalezeny ve skříních pomůcky pro dávkování a prodej drog.
Ústecký kraj patří s Prahou a Moravskoslezským krajem mezi tři regiony s nejvyšší drogovou kriminalitou v Česku. Policisté proto před lety vytvořili speciální toxi týmy.
Na jaře například v Krupce na Teplicku tým objevil pěstírnu konopí. Litoměřičtí kriminalisté specializující se na boj proti toxikomanii obvinili v září dvojici, která distribuovala mezi uživatele tisíce dávek pervitinu. U mužů při domovní prohlídce našli několik set tisíc korun, pervitin a předměty, které mohly sloužit k přípravě drog.