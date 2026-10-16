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Dva tisíce prodejů za dva roky. Dealer pervitinu z Teplic se pořádně činil

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  10:38

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Při domovní prohlídce u zadrženého policisté našli ve skříních pomůcky pro dávkování a prodej drog. | foto: Policie ČR

Muž z Teplicka prodal během dvou let pervitin téměř za milion korun. Dvaatřicetiletý muž uskutečnil bezmála dva tisíce prodejů. Dealerovi hrozí za takové množství až deset let vězení. Na soud si počká ve vazbě.

„Muž byl významným dodavatelem drogy pro narkomany v teplické části Prosetice,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

„Kriminalisté z toxi týmu odchytili 15 lidí, kteří drogu pravidelně kupovali, a zadokumentovali prodej minimálně 727 gramů pervitinu,“ poznamenala Gazdošová s tím, že při domovní prohlídce u zadrženého byly nalezeny ve skříních pomůcky pro dávkování a prodej drog.

Při domovní prohlídce u zadrženého policisté našli ve skříních pomůcky pro dávkování a prodej drog.

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Ústecký kraj patří s Prahou a Moravskoslezským krajem mezi tři regiony s nejvyšší drogovou kriminalitou v Česku. Policisté proto před lety vytvořili speciální toxi týmy.

Na jaře například v Krupce na Teplicku tým objevil pěstírnu konopí. Litoměřičtí kriminalisté specializující se na boj proti toxikomanii obvinili v září dvojici, která distribuovala mezi uživatele tisíce dávek pervitinu. U mužů při domovní prohlídce našli několik set tisíc korun, pervitin a předměty, které mohly sloužit k přípravě drog.

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