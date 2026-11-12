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Navštívil lékaře, pak zmizel. Policie pátrá po muži, který mluví jen romsky

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  10:26
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Policie vyhlásila celostátní pátrání po pohřešovaném seniorovi Janu S. (12. listopadu 2026) | foto: Policie ČR

Policie pátrá po jednasedmdesátiletém Janu Sivákovi s bydlištěm na Sokolovsku. V úterý odpoledne se vracel ze zdravotnického zařízení v Chomutově a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Rodina má obavy o jeho zdraví a život.

Podle policie hledaný komunikuje výhradně v romštině, česky rozumí, odpovědět ale dokáže pouze slovy „ano“ nebo „ne“.

„Pohřešovaný senior byl naposledy spatřen v úterý 10. listopadu 2026 kolem 14:00 v Palackého ulici v Chomutově. V té době se vracel ze zdravotnického zařízení po absolvovaném lékařském ošetření,“ uvedla mluvčí Pavla Kofrová.

Hledaný je vysoký přibližně 170 centimetrů, má silnější postavu, šedé oči a šedé, prořídlé vlasy, přičemž na temeni je bez vlasů. Má šedou bradku a šedý knír.

V době zmizení měl na sobě černomodrou teplejší bundu, černé tepláky a černou obuv. U sebe měl pouze osobní doklady a menší hotovost.

Informace k pohřešovanému mohou lidé zavolat na linku 158.

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