Může být ozbrojený. Policie varuje před mužem z Mostu, který se vyhýbá vězení

Krajský soud v Ústí nad Labem vydal příkaz k dodání muže do výkonu trestu a policisté po něm intenzivně pátrají. „Hledaný se může pohybovat po celé České republice, možná i v zahraničí,“ řekl mluvčí mostecké policie Václav Krieger.
Za jaký trestný trestný čin byl muž odsouzen k trestu odnětí svobody, blíže nespecifikoval. Mohlo by jít například o znásilnění.
Muž je vysoký 178 až 180 centimetrů, má krátké prošedivělé vlasy a tmavé oči.
Policisté upozorňují veřejnost, že hledaný může být ozbrojený a společnosti nebezpečný. Nikdo by se neměl pokoušet muže sám zadržet.
„Pokud někdo má informace k hledanému, sdělit je může na lince 158 nebo na nejbližším oddělení Policie ČR,“ doplnil Krieger.