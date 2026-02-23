Zachránili život mimo svůj rajon. Hlídka oživovala kolabujícího muže 45 minut

Pomáhat a chránit i tam, kde vlastně není jejich působiště. I to někdy předvedou v praxi policisté a můžou tím zachránit život. Třeba jako před pár dny hlídka z Loun, která vyrazila mimo svůj rajon. Díky ní se podařilo oživit dvaašedesátiletého muže.

Před jednou hodinou ráno přijali policisté na tísňové lince oznámení indikující přímé ohrožení života. Na místo okamžitě vyrazila dvoučlenná hlídka z Loun, která byla zrovna poblíž, když informaci od operačního důstojníka zachytila ve vysílačce.

„Neváhali a ihned vyrazili do obce ležící mezi Počerady a Žatcem, přestože nespadala do jejich působnosti. Věděli totiž, že mohou podat pomocnou ruku jako první,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš.

Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

Zmínění policisté po příjezdu ve spolupráci s ostatními přítomnými uvedli ohroženého do resuscitační polohy, rozstřihli jeho oděv a započali nepřímou masáž srdce. Tou dobou už si vybavení připravovali i dorazivší záchranáři, jimž pomáhali pro změnu také policisté z Postoloprt, kteří přijeli jako další.

„Po dlouhých 45 minutách se policistům a všem přítomným podařilo obnovit základní životní funkce u dvaašedesátiletého muže. Následoval transport ohroženého do vozidla zdravotnické záchranné služby, který po dalších nezbytných úkonech zamířil do nemocnice,“ dodal Mareš.

