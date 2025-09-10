Policie odložila sporný prodej kina na Mostecku, radnice se závěrem nesouhlasí

Miroslava Strnadová
  15:58
Policie odložila vyšetřování prodeje budovy obecního kina v Lomu na Mostecku. Podle kriminalistů se trestný čin nestal. Roky nevyužívaný objekt od města koupil v minulém volebním období za 100 tisíc korun manžel tehdejší starostky Kateřiny Schwarzové a jeho známý. Za pár měsíců objekt prodali za 7,2 milionu korun.
Budova bývalého kina v Lomu po opravě. (listopad 2024)

Budova bývalého kina v Lomu po opravě. (listopad 2024) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Současné vedení města považuje transakci za spornou a se závěrem vyšetřovatelů nesouhlasí.

Případem se policisté z oddělení hospodářské kriminality zabývali od loňského prosince na základě trestního oznámení, které podala lomská radnice. Vyšetřování se týkalo podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. „Začátkem září jsme případ odložili, neboť nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu,“ potvrdil mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Radnice podala stížnost

Vedení Lomu je však přesvědčeno o opaku. „Podali jsme stížnost, protože nesouhlasíme s postupem policie. Podle nás se nezabývali do detailů výpověďmi některých svědků a našimi podněty,“ uvedl starosta Vladimír Urban (Svobodní). Postup policie nyní prověří státní zastupitelství.

Sporný prodej se odehrál v minulém volebním období. Léta nevyužívaný objekt koupil od města za 100 tisíc korun manžel tehdejší starostky Kateřiny Schwarzové (Severočeši) a jeho známý Daniel Běhounek. Slibovali, že budovu promění ve sportovní centrum a investují do ní 1,4 milionu korun na opravy. Sportovní centrum tam nikdy nevzniklo.

Manžel starostky koupil od města kino za 100 tisíc, prodal ho za sedm milionů

Místo toho budovu Bronislav Schwarz se svým známým jen pár měsíců po koupi „prodali“ firmě, která vyrábí reklamní potisky na hrníčky a sklenice, za 7,2 milionu korun. V katastru nemovitostí jsou ale stále jako vlastníci uvedeni pánové Schwarz a Běhounek. V kupní smlouvě je totiž podmínka, že jim firma bude kupní cenu splácet po dobu 240 měsíců, tedy 30 tisíc korun měsíčně. Vlastníkem nemovitosti se tak firma stane až po uhrazení celé částky, tedy v roce 2042.

Starosta se nám mstí, tvrdí jeho předchůdkyně

Bývalá starostka Kateřina Schwarzová označuje Urbanovo úsilí za politickou mstu. „Je to msta, politický boj. Sliboval, že nás (ji a jejího manžela, pozn. redakce) „dostane do tepláků,“ víte, jak to myslím, do vězení, a že na nás vytáhne různé věci,“ řekla Schwarzová a dodala: „Jsem ráda, že to policie odložila, nic jiného jsem ani nečekala.“

Podle Urbana je smlouva o prodeji kina z ledna 2022 neplatná. Neobsahuje totiž ustanovení o předkupním právu, které by městu zaručovalo možnost odkoupit kino zpět, jak je při prodeji obecní majetku v Lomu běžné. Ve smlouvě ani není uvedeno, že tam má vzniknou sportovní centrum. „Město prodalo kino v rozporu s pravidly pro prodej obecního majetku a za podivných okolností,“ zdůvodnil starosta podání trestního oznámení.

Na straně prodávají je za město Lom uvedená Kateřina Schwarzová. Na straně kupující je podepsán její manžel a jeho známý. Všichni tři jsou nyní opozičními zastupitely za stejnou stranu (Severočeši).

Podle Urbana smlouvu takto záměrně upravila Kateřina Schwarzová. Ta nařčení odmítá. „Nenechám si líbit, aby mě takto osočoval a řeším to s právníkem. Bude to mít dohru,“ tvrdí. Už dříve uvedla, že smlouvu připravil právník a že ona ji jen podepsala.

Žaloba o určení vlastnictví

Město se snaží získat budovu zpět. Před několika měsíci podalo žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti. Soud se žalobou zatím nezačal zabývat.

Podivným prodej obecního majetku v Lomu se policie a justice nezabývala poprvé. Za minulého volebního období Lom prodal firmě pozemky v oblíbené turistické lokalitě. Soud je později městu vrátil.

Podnikatel chtěl v horách stavět chaty, pozemky teď soud vrátil městu

Různé spory mezi Urbanem, Schwarzovou a jejím manželem trvají už roky a navzájem na sebe podávají trestní oznámení a žaloby. Soudy dokonce sedm let řešily údajné Urbanovy příspěvky na sociálních sítích namířené proti Schwarzové. Nynější opoziční zastupitelka kvůli nim podala na Urbana žalobu na ochranu osobnosti. Letitý spor skončil tento týden smírem.

7. listopadu 2024
Vstoupit do diskuse

