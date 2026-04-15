Cizinci padělali posudky o invaliditě kvůli dávkám, policie stíhá 22 lidí

  14:57
Skupina cizinců pomocí digitálně upravených lékařských posudků podle policie předstírala invaliditu a stát tímto způsobem na dávkách připravila o více než 2,3 milionu korun. Rumburští kriminalisté obvinili 22 lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanová pro iDNES.cz

Případem se policisté začali zabývat na základě podnětu upozorňujícího na podezřelé žádosti o humanitární dávky. Zjistili, že nejde o jednotlivé excesy, ale o promyšlené podvodné jednání. Cizince, jejichž národnost policie sdělit odmítla, obvinili z padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu a z podvodu.

Hlavní roli podle kriminalistů sehrál sedmačtyřicetiletý muž, který od října do prosince 2023 na Děčínsku padělané dokumenty vytvářel. Využíval k tomu originální lékařský posudek jako předlohu, kterou upravoval pomocí grafických programů.

„Takto vzniklé padělky opatřené upravenými údaji, razítky a podpisy předával dalším lidem, případně je sám využíval při komunikaci s úřady,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Do případu je zapojeno dalších 21 cizích státních příslušníků ve věku od 25 do 72 let. Část z nich podle policie padělané dokumenty aktivně využívala při žádostech o navýšení humanitární dávky, další pak v menším rozsahu.

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Na základě falešných potvrzení o invaliditě cizinci pobírali v různých obdobích v rozmezí let 2023 až 2025 vyšší dávky určené lidem se zdravotním postižením, ačkoli na ně neměli nárok. Jednotlivé škody se pohybují od desítek tisíc až po částky přesahující sto tisíc korun. Celkovou způsobenou škodu vyčíslili vyšetřovatelé na více než 2,3 milionu korun.

Zásadní roli v prověřování případu sehrály znalecké posudky a analýza digitálních stop. „Bylo prokázáno, že dokumenty byly ve většině případů vytvořeny pomocí softwarové manipulace, zejména retuší původních údajů, kopírováním razítek a podpisů nebo skládáním dokumentů z více zdrojů. V řadě případů navíc vznikly z jediné originální předlohy, což potvrdilo jejich společný původ,“ uvedla Kubíčková.

Kriminalisté postupně rozkryli celý mechanismus podvodného jednání od výroby padělků až po jejich následné využití při žádostech o humanitární dávky státní podpory.

V případě prokázání viny hrozí hlavnímu obviněnému i dalším lidem zapojeným ve větším rozsahu až pětiletý trest odnětí svobody, ostatním pak tresty až do dvou let v závislosti na výši způsobené škody.

„Případ kriminalisté nadále vyšetřují a s největší pravděpodobností se okruh obviněných ještě rozšíří,“ doplnila mluvčí.

Cizinci padělali posudky o invaliditě kvůli dávkám, policie stíhá 22 lidí

