Zájemci o práci u policie jsou, skoro polovina ale nezvládne psychotesty

V rámci ústeckého krajského ředitelství republikové policie není z celkových 3 491 míst pro policisty ve služebním poměru obsazeno 435 pozic.

„S ohledem na rozlohu kraje, nápad trestné činnosti nebo množství obyvatel je 435 chybějících kolegů počet, kvůli kterému je daleko větší zatíženost všech policistů, kteří se starají o zajištění bezpečnosti obyvatel,“ říká krajský policejní mluvčí Daniel Vítek.

Situaci by měla pomoci změnit obří náborová kampaň, kterou policie rozjela v minulých týdnech. „Naší prioritou je přijmout do služebního poměru co nejvíc kvalitních zájemců o službu u policie, kteří chtějí chránit bezpečnost spoluobčanů a zároveň mají zájem o stabilní a perspektivní zaměstnání s řadou sociálních výhod a jistot,“ pokračuje mluvčí.

K těm patří například náborový příspěvek ve výši 110 tisíc korun či další nadstandardní benefity. Některé obce dokonce nabízejí policistům, kteří slouží v jejich místní působnosti, zajištění bydlení.

Hlavním problémem však není nezájem veřejnosti, ale úskalí přijímacího řízení. Dokazují to i čísla z loňského roku, kdy se o práci u policie v kraji přihlásilo 443 zájemců. Přijato bylo ale zatím jen 150 uchazečů.

„Část zájemců si svou žádost o přijetí do služebního poměru rozmyslela, nicméně největším problémem jsou psychotesty, u kterých je z řízení o přijetí k policii vyřazena až polovina uchazečů,“ doplňuje Vítek s tím, že nelze jednoznačně určit, proč zájemci psychotesty nezvládají. Všeobecně však platí, že nesplní osobnostní předpoklady nutné pro služební poměr.

Další otázkou je i fyzická připravenost nutná ke splnění testů zdatnosti. „Není ale žádný důvod obávat se přijímacího řízení, každý zájemce o práci u státní policie se může obrátit na naše výběrová pracoviště, kde mu budou poskytnuty veškeré informace, které potřebuje vědět ohledně celého přijímacího řízení,“ uklidňuje mluvčí.

Permanentní výběrové řízení

Dlouhodobé starosti s doplněním stavu však mají v regionu i městské policie. Například v Ústí nad Labem nebo Chomutově, kde shání desítky strážníků, mají výběrové řízení otevřené permanentně.

V krajském městě působí 132 strážníků a do optimálního stavu jich chybí ještě 16. V Chomutově díky navýšení tabulek o 10 míst poptávají 17 strážníků do celkových 81.

„Strážníky sháníme čím dál víc. Šikovní mladí policisté po získání zkušeností často přecházejí ke státní policii, kde mají lepší sociální zabezpečení i širší spektrum uplatnění. Noví zájemci se moc nehlásí, a když už, tak neprojdou přijímacím řízením,“ shrnuje poznatky zástupce ředitele chomutovské městské policie Jiří Vaníček. Podle něj není výjimkou, že přijímací řízení zvládnou lépe ženy než muži.

Stabilizovaným personálním stavem se naopak může pochlubit Most, který poslední nábor nových členů pořádal loni na podzim. V současnosti mají podle ředitele Jaroslava Hrvola kolem stovky strážníků.

Dlouhodobě funguje tým i ve zhruba pětitisícových Postoloprtech na Lounsku. O bezpečnost zdejších obyvatel se stará sedm strážníků včetně ředitele.

„Už několik let máme plný stav a nikoho nesháníme. A doufám, že ani do budoucna shánět nebudeme muset,“ věří Roman Kaleja, ředitel postoloprtských strážníků. Na takto malém oddělení totiž nelze spoléhat na kvantitu zaměstnanců, ale hlavně na kvalitní a stabilní tým.