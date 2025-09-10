V Ústeckém kraji chybí téměř pět stovek policistů, situace už byla i horší

  7:07
Po letech, kdy policie v Ústeckém kraji bojovala s nedostatkem lidí, se situace začíná pomalu zlepšovat. Ve službě je aktuálně 3 040 policistů, k ideálnímu stavu jich chybí 490. Podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka se však podařilo zastavit dlouhodobý úbytek.
ilustrační snímek

„Musím říct, že je to takové křehké příměří, ale já jsem velmi optimistický za poslední období. Když se podíváme dva roky zpátky, přivedli jsme o 90 policistů více, než tomu bylo třeba v roce 2022. V žádném případě se nedá říct, že bychom nějak personálně propadli, naopak situace se lepší,“ řekl Zbyněk Dvořák.

Ještě loni chybělo v kraji podle dostupných dat více než 540 policistů, v některých okresech se tehdy podařilo obsadit sotva dvě třetiny tabulkových míst. Podle Dvořáka je zlepšení patrné především v okresech, které byly dříve na hraně svých kapacit.

„Výrazně se situace zlepšila třeba v Chomutově, kde ty naše stavy byly velmi dobré. Podařilo se nám stabilizovat bezpečnostní sbor v Děčíně, Ústí nad Labem má teď dobře nakročeno k tomu, aby kolegy v Děčíně následovalo,“ uvedl Dvořák.

Přesto zůstávají okresy, kde problémy přetrvávají. „Kde se nám nedaří, jsou v tuto chvíli Teplice,“ doplnil Dvořák.

Náročnou službu nezvládne každý

K personálním obtížím přispívají nejen přirozené odchody do důchodu či do civilu, ale také fakt, že náročnou službu u policie ne každý uchazeč zvládne. Velkou překážkou jsou přijímací testy.

„Největší problém představují psychotesty. Tam se ukazuje, že vyzrálost uchazečů mnohdy není taková, jakou by bezpečnostní sbor potřeboval. Tam bohužel nejvíce zájemců skončí,“ vysvětlil ředitel.

Ani fyzická zdatnost není samozřejmostí. „Co se týče fyzických testů, tam to s dnešní generací taky není nejlepší, ale tam už jsme si s tím poradili. Jsme schopni novému kolegovi nabídnout instruktora. Fyzické testy může tak vykonat do šesti měsíců základní přípravy,“ dodal Dvořák.

Současní policisté musí sloužit více přesčasů

Nedostatek lidí se v praxi odráží především na vytíženosti stávajících policistů, kteří často musejí sloužit více přesčasů. V některých okresech proto musí vedení přesouvat posily z jiných útvarů, aby byla zajištěna bezpečnost a dostupnost hlídek v terénu.

Podle Dvořáka si však policie uvědomuje, že pokud má dlouhodobě zvládat svoji roli, musí být atraktivní i pro nové zájemce.

Právě proto policie v Ústeckém kraji spouští novou náborovou kampaň. Jejím cílem je oslovit nejen mladé lidi po škole, ale také uchazeče z jiných profesí, kteří hledají jistotu a smysluplnou práci.

„Hledáme lidi, kteří mají chuť pomáhat a chránit. Náborová kampaň má ukázat, že služba u policie je jistotou zaměstnání a příležitostí podílet se na bezpečnosti v kraji,“ přiblížil Dvořák.

Druhý Mareček v Teplicích, boleslavský. Vrací se Fortelný výměnou za Sedláčka

Na mizerný vstup do prvoligové sezony reagují fotbalové Teplice posilováním. Z Mladé Boleslavi získali skláři sedmadvacetiletého záložníka Daniela Marečka. Odchovanec pražské Sparty a bývalý...

8. září 2025  15:15,  aktualizováno  15:59

Kauzu škrtícího trenéra Jirkova řeší policie. Meziboří odmítá nařčení z rasismu

Pokání za škrcení mladého rozhodčího? Jen částečné. Jirkovský klub se za děsivé události v Meziboří při sobotním zápase dorostenců omluvil v zápise o utkání, jenže zároveň poukázal i na prohřešky...

8. září 2025  15:43

