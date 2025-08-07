Muž se zbraní děsil lidi v obchoďáku, na přivolané policisty jen nechápavě zíral

Případ se odehrál 29. července v ústecké čtvrti Krásné Březno, policisté o něm informovali až nyní.
„Na lince 158 jsme odpoledne přijali oznámení o muži, který se v prostorech centra pohybuje se zbraní v ruce. Podobné oznámení je vždy bráno s nejvyšší vážností,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Díky informacím od zaměstnanců jedné z prodejen policisté muže záhy objevili u vchodu jiného obchodu.
Jak je patrné na videu, policisté s namířenými zbraněmi na něj mimo jiné křičeli, aby svou zbraň položil, ustoupil od ní a zvedl ruce. Muž na jejich výzvy nejprve nereagoval. Spíše se choval, jako kdyby nechápal, co po něm chtějí.
Posléze ho policisté zpacifikovali, nasadili mu pouta a odvezli ho na služebnu.
„Po zajištění zbraně se ukázalo, že se jedná o airsoftovou pistoli. To ale nic nemění na závažnosti situace. V krizovém okamžiku je téměř nemožné rozeznat reálnou střelnou zbraň od repliky, a to nejen pro policisty, ale i pro vyděšené svědky události,“ doplnila Hyšplerová.
Muž je nyní podezřelý ze spáchání přestupku. Případem se tak bude zabývat město.