Muž se zbraní děsil lidi v obchoďáku, na přivolané policisty jen nechápavě zíral

  15:03
Proti muži se zbraní v ruce museli na konci července zasahovat policisté v Ústí nad Labem. Pohyboval se v prostorech a v okolí obchodního centra. Hlídka ho po příjezdu na místo uviděla u jedné z prodejen a následně zpacifikovala. Jak se ukázalo, šlo o airsoftovou pistoli.

Případ se odehrál 29. července v ústecké čtvrti Krásné Březno, policisté o něm informovali až nyní.

„Na lince 158 jsme odpoledne přijali oznámení o muži, který se v prostorech centra pohybuje se zbraní v ruce. Podobné oznámení je vždy bráno s nejvyšší vážností,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Díky informacím od zaměstnanců jedné z prodejen policisté muže záhy objevili u vchodu jiného obchodu.

Jak je patrné na videu, policisté s namířenými zbraněmi na něj mimo jiné křičeli, aby svou zbraň položil, ustoupil od ní a zvedl ruce. Muž na jejich výzvy nejprve nereagoval. Spíše se choval, jako kdyby nechápal, co po něm chtějí.

Posléze ho policisté zpacifikovali, nasadili mu pouta a odvezli ho na služebnu.

Chtěla vraždit v obchodním centru, obvinili ženu. Zadrželi ji přímo mezi zákazníky

„Po zajištění zbraně se ukázalo, že se jedná o airsoftovou pistoli. To ale nic nemění na závažnosti situace. V krizovém okamžiku je téměř nemožné rozeznat reálnou střelnou zbraň od repliky, a to nejen pro policisty, ale i pro vyděšené svědky události,“ doplnila Hyšplerová.

Muž je nyní podezřelý ze spáchání přestupku. Případem se tak bude zabývat město.

