Policisté dopadli zloděje z teplického klenotnictví, sebral víc než lupiči

„Obviněný byl vzat do vazby jednak kvůli obavě, že by trestnou činnost mohl opakovat, a jednak proto, že by mohl mařit vyšetřování útěkem či skrýváním se,“ uvedl státní zástupce Jan Veselý. Muži hrozí za krádež pět až deset let vězení.

Vazební zasedání trvalo přes hodinu. Obviněný při něm popřel, že by obchod vykradl. Zároveň se však vzdal práva na podání stížnosti proti uvalení vazby.

V okolí obchodu ho zachytily pouliční kamery. Jedná se o dvaapadesátiletého invalidního důchodce a bezdomovce. V minulosti byl už čtrnáctkrát soudně trestán. Naposledy opustil vězení loni v červnu.

Klenotnictví zloděj vykradl v noci z neděle na pondělí. „Pachatel násilně vnikl do objektu, poškodil zabezpečovací zařízení a z prodejny odcizil šperky a hodinky,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Škoda se odhaduje na patnáct milionů korun.

„Téměř veškeré odcizené zboží se policistům podařilo zajistit ve spolupráci s obvodním ředitelstvím policie Praha 1,“ doplnila bez dalších podrobností Poláčková. Podle informací MF DNES obviněný v Praze odnesl lup do zastavárny.

Obchod, kde ke krádeži došlo, je zavřený. Na vchodové dveře nalepil majitel vzkaz pro zákazníky.

„Omlouváme se, naše prodejna se stala obětí závažné trestné činnosti a bude uzavřena na neurčitou dobu. Zakázky a objednávky vyřešíme postupně individuálně s každým zákazníkem,“ stojí v něm.

V prosinci obchod přepadli čtyři cizinci. Policii se je během krátké doby podařilo vypátrat v Praze. Také oni skončili ve vazbě. Sebrali asi šedesát hodinek za zhruba sedm milionů.

Na polsko-litevské hranici zadrželi policisté o několik dní později dva Litevce, kteří byli zřejmě organizátory celé prosincové akce. Čeká se na jejich vydání do Česka. Všem hrozí až patnáct let.