Šéf policie v Ústeckém kraji končí, důvodem má být i funkce pro Husáka

„Požádal jsem pana prezidenta o tento termín (30. září), zatím nemám rozhodnutí. Ze zákona může mi vyhovět a do měsíce ukončit můj služební poměr, nebo nevyhoví a pak je to k 31. říjnu,“ sdělil Kníže novinářům během zasedání krajského zastupitelstva. K přesným důvodům odchodu do civilu se chce vyjádřit na tiskové konferenci, kterou plánuje uspořádat na konci září.

Zastupitelům nicméně řekl, že důvody jsou dlouhodobé a naznačil rozpor s vedením o vnímání regionu. Svému nástupci popřál, aby mu policejní prezident více naslouchal. „V žádném případě neodcházím proto, že, jak říkají policisté, jsem vyhořelý, že se bojím o výsluhy. Je to záležitost dlouhodobá, stejně bych ke konci příštího roku musel skončit,“ řekl Kníže zastupitelům.

Uvedl, že se snažil, aby vedení policie vnímalo Ústecký kraj jako region, který potřebuje pomoci, který je nejvíc zatížený a zároveň který má nejlepší výsledky, usiloval o stabilizační příspěvky a další benefity. „Bohužel jsme se dopracovali do stavu, kdy vedení to vnímá jinak a já to vnímám jinak,“ řekl Kníže.

Dodal, že věří, že jeho nástupce bude mít víc síly prosadit to, co kraj potřebuje, a bude mu policejní prezident víc naslouchat. „Odcházím proto, že jsem v patové situaci a víc už pro Ústecký kraj udělat nemůžu,“ uvedl.

V Ústeckém kraji chybí aktuálně 535 policistů, nejvíce na Chomutovsku a Děčínsku.

Podle serveru irozhlas.cz se mezi Knížetem a Vondráškem vyhrotily vztahy poté, co ústecké krajské policejní ředitelství v závěru loňského roku přišlo o ekonomického náměstka, a začalo tak hledat nového.

Kníže se nechal slyšet, že o místo nikdo neměl zájem. Podle rozhlasu bylo následně ve hře, že na post přijme Vladislava Husáka, jenž byl v minulosti dokonce i policejním prezidentem. Zároveň ale platí za kontroverzní figuru, která čelila kritice za styky s podnikateli či politiky.

Zvažte odchod, pane řediteli

Husák se mimo jiné zúčastnil oslavy narozenin teplického podnikatele Petra Bendy v době, kdy vládní nařízení s ohledem na covidovou epidemii takové akce zakazovalo. Husák byl tehdy šéf policie v Libereckém kraji. Z postu musel odejít a stal se metodikem Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy.

Vladislav Husák přiznal, že o místu s Knížetem vedli diskusi. Kníže pro irozhlas.cz uvedl, že s jeho angažováním by neměl problém. Policejní prezident měl ale podle informací rozhlasu zasáhnout a sebrat Knížeti pravomoc, aby rozhodl o tom, kdo bude jeho náměstkem. Zároveň mu měl Martin Vondrášek několikrát naznačit, aby zvážil odchod.

Kníže zastává post šéfa ústecké krajské policie od prosince 2015. Předtím vedl policii v Plzeňském kraji. V dubnu 2004 byl jmenován ředitelem Okresního ředitelství policie v Tachově. V této funkci vedl v roce 2005 zásah proti účastníkům technoparty CzechTek v Mlýnci na Tachovsku, který vyvolal kvůli mnohým zraněním protesty části veřejnosti i debatu mezi politiky.

V roce 2018 se Kníže ucházel o místo policejního prezidenta, tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tenkrát oznámil, že na doporučení výběrové komise vybral protikandidáta Jana Švejdara.