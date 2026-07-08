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Lekce polštiny za pět milionů. Muž naletěl při konverzaci s rodilou mluvčí

Miroslava Strnadová
  15:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kriminalisté z Chomutovska vyšetřují rozsáhlý internetový podvod, jehož obětí se stal devětatřicetiletý muž. Ten se původně chtěl naučit polsky prostřednictvím mobilní aplikace, nakonec přišel na pochybných investicích o více než 5,7 milionu korun. Kromě vlastních úspor investoval i peníze z úvěrů.

Na začátku celého příběhu stála snaha o sebevzdělávání. Chomutovan si letos na jaře stáhl populární aplikaci Tandem, která slouží k jazykové výuce a umožňuje uživatelům z celého světa chatovat s rodilými mluvčími. Právě zde se seznámil se ženou vystupující pod jménem Nia.

„Dotyčná tvrdila, že pochází z Polska a ráda by se naopak naučila česky, protože se její sestra provdala do České republiky,“ popsala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská s tím, že komunikace se po čase přesunula z výukové platformy na aplikaci WhatsApp a dvojice si začala psát o nejrůznějších tématech. Postupně si žena získala mužovu plnou důvěru.

Po čase se zmínila, jakým způsobem se údajně dostala z finanční krize. Popsala mu obchodní platformu, kde uživatelé nakupují nejrůznější zboží a obratem ho se ziskem prodávají dál. Tvrdila mu, že její zisk z obchodů je 30 procent, přičemž začínala na 15 procentech.

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Muž zpočátku váhal a do investování se pouštět nechtěl. „Kamarádka“ ho však přesvědčila nabídkou založení zkušebního účtu s tím, že v začátcích nemusí vkládat žádné vlastní prostředky.

„Stránky na něho působily důvěryhodně, byla tam volba jazyků, zákaznický servis, který reagoval dobře. Existovala tam možnost vybrat a nakoupit si z širokého sortimentu zboží, včetně elektroniky, vybavení bytu, dětského zboží, jídla a tak dále,“ popsala mluvčí.

Obchody se rozjely, peníze tekly přes kryptoměny

Muž se proto nakonec rozhodl obchodování vyzkoušet v praxi. Prvotní opatrnost, kdy vložil přibližně sto tisíc korun, brzy opadla. Transakce probíhaly přes kryptoměnovou burzu, odkud nakoupené digitální mince odesílal přímo na účet obchodní platformy. Ve svém profilu následně viděl, jak se prostředky připisují a jak za ně nakupuje oblečení či elektroniku.

Obchody se rozběhly, až muž ani nestíhal vyřizovat přibývající objednávky, jak uvedl policistům. Na virtuálním účtu se dostal na částku 193 tisíc dolarů.

Když se však na účtu objevily technické problémy, Chomutovan se rozhodl celou aktivitu ukončit a veškeré peníze vybrat. Administrátoři po něm nejprve požadovali uhradit daň z příjmu. Než na to stihlo dojít, systém mu přístup zablokoval. Do účtu se už nemohl přihlásit a zákaznická podpora přestala reagovat. Stránka byla po nějaké době úplně zrušena. Skončilo i virtuální přátelství s Niou, která s mužem přestala komunikovat a zablokovala si ho.

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„Muž do popsaného ‚byznysu‘ vložil celkem v přepočtu přes 5,7 milionu korun, které jsou nenávratně pryč. Kromě vlastních úspor šlo také o peníze z úvěrů, jež si kvůli ‚obchodování‘ sjednal a plánoval je uhradit z výnosů,“ dodala Glogovská.

Policie případ zveřejnila s varováním před organizovanými skupinami, které zneužívají mobilní aplikace k navazování kontaktů a následnému fiktivnímu investování.

„Za příslibem nestandardně vysokého zhodnocení peněz se často skrývá podvodné jednání, jehož cílem je připravit oběti o maximum peněžních prostředků. Ve finančních záležitostech si nenechte ‚radit‘ od lidí, které jste poznali pouze přes internet nebo telefonickou komunikaci,“ upozornila mluvčí chomutovské policie.

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