Incident se odehrál v neděli 21. září po 11. hodině na silnici od Otvic do Jirkova. „Místní policejní hlídka si všimla podezřele jedoucího vozidla, které měnilo rychlost a kličkovalo. Při odbočování do ulice Hrdinů pak auto málem srazilo muže, který přecházel po přechodu. Chodec zabránil střetu tím, že na poslední chvíli zastavil. Vzápětí hlídka auto zastavila,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
„Když řidička z vozidla vystoupila, bylo jasné, proč jela takovým stylem,“ podotkla mluvčí.
Žena jevila známky značné opilosti a byl z ní cítit alkohol. Nebyla schopna nepřerušovaně foukat do přístroje, který zjišťuje přítomnost alkoholu v dechu. „Později při výslechu uvedla, že předchozího večera do pozdních hodin popíjela víno a tvrdý alkohol a prý si myslela, že už to vyprchalo,“ doplnila.
Řidička je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.