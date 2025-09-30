Řidička s třemi promile málem srazila muže na přechodě, přímo před policejní hlídkou

Autor: ,
  12:10
Policie v Jirkově na Chomutovsku zadržela ženu, jež řídila pod vlivem alkoholu a přímo před zraky policejní hlídky ohrozila chodce na přechodu. Následně nadýchala přes tři promile. Ženě hrozí jeden rok vězení nebo peněžitý trest.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Incident se odehrál v neděli 21. září po 11. hodině na silnici od Otvic do Jirkova. „Místní policejní hlídka si všimla podezřele jedoucího vozidla, které měnilo rychlost a kličkovalo. Při odbočování do ulice Hrdinů pak auto málem srazilo muže, který přecházel po přechodu. Chodec zabránil střetu tím, že na poslední chvíli zastavil. Vzápětí hlídka auto zastavila,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

„Když řidička z vozidla vystoupila, bylo jasné, proč jela takovým stylem,“ podotkla mluvčí.

Žena jevila známky značné opilosti a byl z ní cítit alkohol. Nebyla schopna nepřerušovaně foukat do přístroje, který zjišťuje přítomnost alkoholu v dechu. „Později při výslechu uvedla, že předchozího večera do pozdních hodin popíjela víno a tvrdý alkohol a prý si myslela, že už to vyprchalo,“ doplnila.

Řidička je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Řidička s třemi promile málem srazila muže na přechodě, přímo před policejní hlídkou

Policie v Jirkově na Chomutovsku zadržela ženu, jež řídila pod vlivem alkoholu a přímo před zraky policejní hlídky ohrozila chodce na přechodu. Následně nadýchala přes tři promile. Ženě hrozí jeden...

30. září 2025  12:10

Z vraždy ženy v Litvínově policie obvinila jejího partnera zadrženého v Praze

Z víkendové vraždy ženy v Litvínově na Mostecku policie obvinila pětapadesátiletého ženina partnera. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let...

30. září 2025  9:54,  aktualizováno  11:25

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

30. září 2025  9:59,  aktualizováno  10:55

Milan je komediant. A čtvrté libero světa! slaví hrdá maminka Moníková

Nepřehlédnutelný je nejen dresem, který má jako libero jinak barvený než zbytek týmu, ale i svou věčně dobrou náladou. Milan Moník si životní úspěch vyčekal až do 37 let, senzační čtvrté místo...

30. září 2025  10:25

Budu vraždit. Deváťák plánoval masakr ve své škole, dostal roční trest

Na jeden rok poslal v úterý Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého žáka základní školy v děčínské části Březiny, jenž letos v únoru vyhrožoval, že ve škole bude vraždit. Zároveň mu uložil...

30. září 2025  9:55,  aktualizováno  10:24

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...

30. září 2025  9:18

Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic

Nevídaný rozjezd hokejových Litoměřic do první ligy. Stadion v úvodních sedmi kolech posbíral sedm výher a bez ztráty bodu vede tabulku. „Nic takového nepamatuju jako hráč ani trenér. Sešlo se...

30. září 2025  8:15

Po pádu z elektrokoloběžky je muž týdny v nemocnici. Jel opilý a bez řidičáku

Počet nehod elektrokoloběžek v Ústeckém kraji meziročně výrazně narostl. Zatímco loni jich bylo od začátku roku do konce letních prázdnin 42, letos se číslo ve stejném období vyšplhalo na 76....

30. září 2025  6:09

Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

Strážníka v pondělí odpoledne během standardní hlídky v Terezíně na Litoměřicku zaskočil nečekaný nález. V odvodňovacím kanále ležel člověk bez známek života. Na místo dorazily záchranné složky,...

29. září 2025  20:06

Chybí ten a ten? Jen berlička. Nesnáším výmluvy, musíme si poradit, velí Petr

Mohl by skuhrat, že má zraněné lídry. Nebo žádat posily. Ani po mizerném vstupu do hokejové extraligy ale asistent trenéra hokejistů Litvínova Jakub Petr alibi nehledá.

29. září 2025  15:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

Na řidiče začátkem října opět čeká zásadní omezení na dálnici D8 před hranicí s Německem. V úseku mezi 80. a 87. kilometrem, kde se nacházejí tunely Panenská a Libouchec, dojde k úplné uzavírce...

29. září 2025  14:44

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

29. září 2025  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.