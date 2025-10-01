Připravujeme podrobnosti.
Policie evakuuje střední školu na Děčínsku, někdo tam nahlásil bombu
Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa
Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...
Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí
Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...
OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony
O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...
Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví
Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...
Obr Pecháček má být dominantní v NBL. Děčín? Rivalitu tolik neprožívám, říká
Probuzení spícího obra? Habán i mezi basketbalisty Adam Pecháček se v létě třaskavě přesunul mezi nesmiřitelnými, ale že by v Děčíně dřímal a do Ústí nad Labem šel bdít, to si nemyslel. „Probuzený...
Most koupí od státu část území u jezera, o zásadních pozemcích ale jednají roky
Část území u jezera Most, které vzniklo rekultivací bývalého uhelného lomu a jež je vyhledávaným rekreační místem, koupí mostecký magistrát. Státnímu podniku Diamo za něj zaplatí 390 tisíc korun....
Dvě stě tisíc je málo. Soud musel zvýšit odškodné dívce, kterou zneužíval otčím
Vrchní soud v Praze zvýšil po zásahu Ústavního soudu odškodné pro dívku, kterou v dětství několik let zneužíval její nevlastní otec. Muž z Teplicka, který si nyní odpykává trest ve vězení, tak bude...
Řidička s třemi promile málem srazila muže na přechodě, přímo před policejní hlídkou
Policie v Jirkově na Chomutovsku zadržela ženu, jež řídila pod vlivem alkoholu a přímo před zraky policejní hlídky ohrozila chodce na přechodu. Následně nadýchala přes tři promile. Ženě hrozí jeden...
Z vraždy ženy v Litvínově policie obvinila jejího partnera zadrženého v Praze
Z víkendové vraždy ženy v Litvínově na Mostecku policie obvinila pětapadesátiletého ženina partnera. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let...
Milan je komediant. A čtvrté libero světa! slaví hrdá maminka Moníková
Nepřehlédnutelný je nejen dresem, který má jako libero jinak barvený než zbytek týmu, ale i svou věčně dobrou náladou. Milan Moník si životní úspěch vyčekal až do 37 let, senzační čtvrté místo...
Budu vraždit. Deváťák plánoval masakr ve své škole, dostal roční trest
Na jeden rok poslal v úterý Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého žáka základní školy v děčínské části Březiny, jenž letos v únoru vyhrožoval, že ve škole bude vraždit. Zároveň mu uložil...
Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje
Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...
Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic
Nevídaný rozjezd hokejových Litoměřic do první ligy. Stadion v úvodních sedmi kolech posbíral sedm výher a bez ztráty bodu vede tabulku. „Nic takového nepamatuju jako hráč ani trenér. Sešlo se...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Po pádu z elektrokoloběžky je muž týdny v nemocnici. Jel opilý a bez řidičáku
Počet nehod elektrokoloběžek v Ústeckém kraji meziročně výrazně narostl. Zatímco loni jich bylo od začátku roku do konce letních prázdnin 42, letos se číslo ve stejném období vyšplhalo na 76....
Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria
Strážníka v pondělí odpoledne během standardní hlídky v Terezíně na Litoměřicku zaskočil nečekaný nález. V odvodňovacím kanále ležel člověk bez známek života. Na místo dorazily záchranné složky,...