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VIDEO: Extrémně nebezpečná jízda. Řidič ve městě driftoval za plného provozu

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  14:12
Smyky v serpentinách i přejíždění do protisměru. Na sociálních sítích koluje video zachycující nebezpečnou jízdu řidiče, který v Ústí nad Labem za plného provozu ohrožoval další motoristy i chodce.

KRIMI

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V ústeckých serpentinách vedoucích z centra města, a nejen v nich, předváděl řidič riskantní jízdu smykem. Při průjezdu zatáčkami opakovaně vybočoval ze svého jízdního pruhu a zasahoval do protisměru. V jednom úseku pak pokračoval odbočovacím pruhem rovně, přejel plnou čáru a dostal se až do protisměru.

„Ten řidič má pocit, že má smyk pod kontrolou, že řízeným smykem projíždí zatáčky. Stačí ale, aby z protisměru vyjelo nějaké auto a on bude těžko nějakým bezpečným způsobem reagovat, aby nedošlo k čelnímu nárazu,“ okomentoval dopravní expert Jan Pechout.

Právě jízda v protisměru představuje v podobné situaci jedno z největších rizik. Řidič může mít svůj vůz při řízeném smyku zdánlivě pod kontrolou, v běžném provozu ale nemůže předvídat chování ostatních řidičů. V serpentinách navíc nemusí mít dostatečný výhled na vozidlo přijíždějící z opačného směru.

Případem se už zabývá policie, upozornila na něj televize CNN Prima News.

„Na základě odvysílané reportáže se ústečtí dopravní policisté začali tímto případem zabývat. Z videozáznamu je patrné, že řidič se dopouští několika porušení pravidel silničního provozu,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policie: Majitele vozu dobře známe

Policie však upozorňuje, že z dostupného záznamu není možné přesně určit rychlost, jakou vozidlo jelo. Zároveň ale podle ní není pochyb o několika dalších porušeních pravidel. Řidič mimo jiné nevede vozidlo správně v jízdních pruzích a nedodržuje povinnost jet co nejblíže pravému okraji komunikace. Z videozáznamu je podle policie patrné také nerespektování dopravního značení.

Pozornost policistů přitom případ neupoutal pouze kvůli samotnému videozáznamu. Majitel vozidla je podle Hyšplerové policistům známý. „Majitelem vozidla je čtyřiatřicetiletá osoba, která je policistům známá. Její jednání bylo v minulosti již nejednou postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání,“ podotkla Hyšplerová.

Podle ní rozhodně nejde o situaci, se kterou by se ústečtí dopravní policisté setkávali běžně. „V případě tohoto způsobu jízdy v ulicích města se jedná o ojedinělý případ,“ dodala Hyšplerová.

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