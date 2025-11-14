S opatrností si hlavu nelámal. Cizinec prodával drogy na náměstí při venčení psa

Miroslava Strnadová
  8:49
Rumburští kriminalisté objasnili rozsáhlý případ distribuce drog ve Varnsdorfu na Děčínsku. Po několikaměsíčním vyšetřování zadrželi osmašedesátiletého muže cizí státní příslušnosti, který je podezřelý z prodeje pervitinu ve městě. Dealer s drogami obchodoval přímo na veřejnosti, a to i při pravidelném venčení svého psa.

Případem distribuce drog se kriminalisté zabývali od poloviny letošního roku. Zjištěné informace je dovedly k osmašedesátiletému cizinci, u něhož se podezření potvrdilo. Ukázalo se, že dealer bez obav z postihu prodával drogy na různých místech ve městě. Jeho počínání zaznamenal kamerový systém.

„Jedním z míst, kde k nelegálním obchodům docházelo, bylo i náměstí ve Varnsdorfu. Kriminalisté zdokumentovali nejméně 70 případů poskytnutí či prodeje pervitinu různým osobám. Dealer podle všeho bez obav z postihu uskutečňoval obchody přímo na náměstí, kam za ním jeho „zákazníci“ přicházeli,“ popsala tisková mluvčí policie Eliška Kubíčková.

Kamera prozradila dealera drog, který si z lavičky udělal prodejnu

Začátkem října letošního roku, po dalším uskutečněném prodeji, kriminalisté muže zadrželi. Následná prohlídka jiných prostor a pozemků potvrdila jeho činnost – nalezli předměty a vybavení určené k výrobě a distribuci drog.

Na základě shromážděných důkazů bylo zahájeno trestní stíhání. Muž byl obviněn z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Šluknov na Děčínsku vykoupí byty na problémovém sídlišti. Místo pak revitalizuje. Využije k tomu peníze kraje, státu i EU. Počítá se s poradenstvím a podporou domácností, část obyvatel se přestěhuje....

12. listopadu 2025  13:04,  aktualizováno  14:20

Hašení skládky u Litvínova skončilo, jednotky opouštějí požářiště

Hasiči pokračují v rozhrabávání hromady štěpky na skládce Celio u Litvínova....

Hasiči opouštějí požářiště na skládce Celio u Litvínova, velitel zásahu oznámil dnes odpoledne likvidaci. Požár štěpky zde vypukl v úterý v noci. Na místě v jednu chvíli zasahovalo přes dvacet...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  13:46

