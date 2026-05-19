Milionová škoda, 70 podvedených. Policie stíhá prodejce falešných lístků na fotbal

Autor:
  11:11
Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání. Vyšetřován je ve vazbě, hrozí mu až osm let vězení. Druhému muži hrozí pětiletý trest, stíhán je na svobodě. Celková škoda přesahuje částku 1,1 milionu korun. Obětí je více než 70.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

O případu v úterý informovala na webu mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Muži se podle policie domluvili na prodeji sponzorských vstupenek na utkání mezi SK Slavia Praha a FC Barcelona, které se konalo letos v lednu. Přitom podle kriminalistů věděli, že vstupenky jsou padělané a neumožňují vstup na uvedený fotbalový zápas.

Podle dosavadních zjištění se mělo vše odehrávat tak, že mladší z mužů prostřednictvím internetu nabízel a následně prodával zájemcům zmíněné vstupenky, které obdržel od svého o pár let staršího kolegy.

Od zájemců o koupi požadoval úhradu v různých částkách, nejčastěji 4000 korun za kus, a to buď převodem na bankovní účet nebo v hotovosti. Část z takto získaných peněz si podle policie ponechal jako provizi.

Po přijetí plateb lístky zasílal na e-mailové adresy kupujících. Ti později zjistili, že jde o vstupenky neplatné, a to buď z informací dostupných na internetu, nebo až v den konání utkání u vstupu na stadion Eden, kde jim turnikety neumožnily vstup.

Policisté vyslechli velké množství lidí, zjistili, že obětí podvodu byly desítky. Fotbaloví fanoušci přišli o tisíce až desetitisíce korun.

Na základě shromážděných důkazů vyšetřovatelka v únoru obvinila oba muže ze spáchání pokračujícího trestného činu podvodu spáchaného ve formě spolupachatelství.

Staršího z mužů policisté kromě podvodu ve spolupachatelství obvinili z podvodu spáchaného samostatným jednáním, neboť se podle nich dopustil dalších obdobných skutků, tentokrát bez účasti druhého obviněného. Navíc je stíhán i pro trestný čin vydírání, který podle kriminalistů spáchal vůči jednomu z poškozených.

Během vyšetřování policisté zjistili, že se obvinění dopustili ještě dalších skutků a počet poškozených vzrostl na více než 70. Trestní stíhání obou mužů tedy vyšetřovatelka v minulých dnech rozšířila.

Celková způsobená škoda u staršího z mužů přesahuje částku 1,1 milionu korun, z čehož škodu způsobenou oběma muži ve společném jednání kriminalisté vyčíslili na 735 000 korun. V souvislosti s popsanými podvody prověřují kriminalisté také jednání dalších lidí.

Policisté upozorňují na to, že obdobné podvody s falešnými vstupenkami nejen na různá sportovní klání, ale i na jiné akce, se objevují opakovaně. „Proto doporučujeme vždy vstupenky kupovat jen od oficiálních prodejců,“ dodala mluvčí policie Miroslava Glogovská.

