Policie hledá svědky nebezpečné jízdy kamionu na silnici I/7 a dálnici D7 na Kladensku z 22. července. Čtyřiapadesátiletý cizinec během ní ohrozil zhruba tři desítky řidičů, narazil i do...

Vydatná nálož drum & bassu. U jezera Most začne festival Let It Roll

Největší drum & bassový festival planety Let It Roll se blíží. Brány se poprvé otevřou ve čtvrtek 31. července s několika novinkami. Nově se přesouvá k jezeru Most a s touto změnou přichází i odlišný...