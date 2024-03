Policisté zadrželi cizince, který v Chomutově pořezal a chtěl znásilnit ženu

„Vyšetřovatel zadrženého muže obvinil z pokusu o znásilnění a podá návrh na jeho vzetí do vazby. Pokud soud uzná podezřelého vinným, hrozí mu podle policejní mluvčí od dvou do deseti let vězení,“ uvedla mluvčí policie Miroslava Glogovská.

V souvislosti s pokusem o znásilnění zadrželi chomutovští policisté v neděli jiného muže. V pondělí večer ho ale propustili, protože původní podezření se nepotvrdilo.

Událost se stala v neděli ráno okolo půl šesté. „Na tísňové lince jsme přijali telefonické oznámení od spolupracovnice napadené ženy, která po události přiběhla do místa, kde pracuje. Tam se kolegyni svěřila, že byla přepadena a při tom utrpěla zranění,“ uvedla už dříve Glogovská.

Ženu středního věku podle její výpovědi napadl neznámý muž při cestě do práce, když šla v Písečné ulici po chodníku spojujícím Kamennou ulici a supermarket Tesco. Žena před útočníkem utekla.