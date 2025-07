Pokus o vraždu těhotné ženy. Žalobce navrhl 16 let. Nejsem agresor, namítá souzený

Událost se stala loni 1. září. Podle obžaloby padesátiletý muž o dvacet let mladší těhotnou ženu chytil zezadu pod krkem. Útok vedl, přestože se mu s těhotenstvím poškozená svěřila, řekl žalobce Vladimír Jan. Podrazil jí nohu, až spadla zem, a i poté pokračoval v tlaku předloktím na krk. Napadená poté ztratila vědomí.

Žena, která v době útoku ukončila 16. týden těhotenství, měla na těle pohmožděniny a oděrky. Podle žalobce jí hrozilo udušení nebo zástava srdce.

Dotyční se neznali, ženu bez domova Kučera doprovázel k příbytku u kolejí poté, co se náhodně setkali. Žalobce Jan v závěrečné řeči uvedl, že má skutek za prokázaný. Plodu se nic nestalo.

Obžalovaný dřív řekl, že by nikomu vědomě neublížil, pokud by nejednal v nutné sebeobraně. Ve své závěrečné řeči dnes zopakoval, že se nemůže ke skutku vyjádřit, protože si nic nepamatuje a nic o něm neví. Sice uvedl, že ho „celá situace mrzí“, přímo vůči oběti však lítost nevyjádřil. „Nevím, co se stalo. Nikdy jsem nebyl žádný agresor. Vždycky jsem každému pomáhal,“ uvedl na závěr.

Podle Kučerova obhájce z dokazování vyplynulo, že jeho klient neměl v plánu ženě ublížit. „Dovozovat z toho potenciální možnost úmrtí samozřejmě lze, ale je to extrémní případ,“ řekl.