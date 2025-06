Autor: iDNES.cz , ČTK

13:42

Muž obžalovaný z pokusu o vraždu těhotné ženy v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku v úterý u soudu odmítl vinu. Řekl, že si nepamatuje, co se stalo. Uvedl, že napadenou ženu nezná a nikomu by vědomě neublížil, pokud by nejednal v nucené sebeobraně. Padesátiletému muži za čin hrozí až 20 let vězení.