Opilý otec brutálně napadl kojence. Patrně mu vadilo, že holčička plakala

„Podle dosud získaných důkazů měl dítěti v kojeneckém věku způsobit velmi závažná zranění. Důvodem zřejmě bylo, že holčička plakala a muž, který byl pod vlivem alkoholu, ji kvůli tomu brutálně napadl,“ sdělil mluvčí krajské policie Daniel Vítek.

Dítě podle policie utrpělo vážná, život ohrožující zranění s nejistou prognózou dalšího vývoje. V současnosti je holčička hospitalizovaná.

Policisté podezřelého zadrželi a navrhli jeho vzetí do vazby. Důvodem bylo to, že na svobodě by mohl v protiprávním jednání pokračovat, protože v rodině je další malé dítě.

„Soudce však návrh neakceptoval a muže jsme proto museli za zadržení propustit, bude tak stíhaný na svobodě,“ dodal Vítek.