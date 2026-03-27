Jízda autem jako drahý luxus. Rostoucí ceny paliv ženou lidi do veřejné dopravy

Rostoucí ceny pohonných hmot začínají výrazně ovlivňovat každodenní život obyvatel Ústeckého kraje. Zatímco ještě donedávna byla jízda autem pro mnoho lidí samozřejmostí, v posledním měsíci se situace postupně mění. Stále více lidí přehodnocuje své dopravní návyky a volí veřejnou dopravu.

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Cestující sami vidí, že o vlaky i autobusy v regionu je zvýšený zájem především v ranních a odpoledních špičkách. „Stoprocentně jezdí za posledních čtrnáct dní dvojnásobek lidí,“ říká třicetiletý Milan, který denně jezdí ve špičce autobusem z Třebenic přes Lovosice do Ústí a zpět. „Ranní spoj je plný a odpolední je už úplně narvaný. Auto jsem používal prakticky každý den, ale při dnešních cenách nafty už se to prostě na cesty do práce nevyplatí,“ dodává.

Ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech výrazně vzrostly. Nafta se aktuálně pohybuje přibližně kolem 46,90 korun za litr a na některých čerpacích stanicích ji řidiči pořídí i za vyšší cenu. Benzin je o něco levnější, nejběžnější čtvrteční cena byla 41,90 korun za litr. Za posledních deset dní vzrostla průměrná cena u pump u Naturalu 95 o pět korun.

Za tímto vývojem stojí především aktuální konflikt na Blízkém východě. Válka mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem narušila dodávky ropy. Výpadky a útoky na energetickou infrastrukturu v regionu vedly k prudkému růstu cen na světových trzích, což se následně promítá i do cen pohonných hmot v Evropě včetně Česka.

Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici

„Dřív jsem jezdila do práce autem každý den, ale teď už si to musím dobře rozmyslet. Když jsem si spočítala náklady, vyšlo mi, že vlak je výrazně levnější,“ uvedla například cestující z Litoměřic, která dojíždí do Ústí nad Labem.

V Ústeckém kraji navíc hraje roli i integrovaný dopravní systém, který umožňuje relativně dostupné cestování napříč regionem.

Změny si všímají i samotní řidiči autobusů, kteří jsou s cestujícími v každodenním kontaktu. „Je znát, že některé spoje jsou plnější než dřív, hlavně ráno a odpoledne, kdy lidé jezdí do práce a z práce. Dřív bývalo běžné, že si člověk bez problémů sedl, teď už jsou některé spoje skoro plné,“ popsal Tomáš, řidič linkové dopravy v regionu.

„Lidé mezi sebou často mluví o tom, kolik stojí nafta, a řeší, jestli se jim ještě vyplatí jezdit autem. Mám pocit, že víc lidí teď zkouší autobus alespoň na část cesty,“ dodal.

Největší nárůst počtu cestujících je podle něj patrný na trasách mezi menšími městy a většími centry. „Typicky třeba spoje směrem na Most jsou teď víc vytížené. Není to tak, že by byl každý autobus plný, ale ten rozdíl oproti dřívějšku je znatelný,“ uzavřel.

Kraj zdražování nechystá

Odborníci však upozorňují, že vliv drahých pohonných hmot na chování lidí má své limity. „Vyšší ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji pravděpodobně povedou k určitému omezení automobilové dopravy, ale samy o sobě nezpůsobí masivní odliv řidičů do veřejné dopravy,“ uvedla koordinátorka týmu Doprava a mobilita Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Hana Brůhová Foltýnová.

Podle ní lze trvalejší přesun očekávat především tam, kde už dnes existuje kvalitní alternativa. „Především jde o pravidelné dojížďkové trasy, kde je veřejná doprava časově konkurenceschopná, typicky u vlakového spojení,“ doplnila.

Data podle ní potvrzují, že řidiči na růst cen reagují. „Pro Českou republiku byla odhadnuta poměrně vysoká dlouhodobá cenová elasticita poptávky po pohonných hmotách, což ukazuje, že lidé při zdražování skutečně omezují spotřebu,“ vysvětlila.

„Ovšem mezinárodní studie ukazují, že růst cen paliv vede k nárůstu poptávky po veřejné dopravě spíše v řádu jednotek procent. Typicky se pohybujeme mezi jedním až čtyřmi procenty při zhruba desetiprocentním zdražení paliv,“ uvedla.

V podmínkách Ústeckého kraje tak podle jejích slov nelze očekávat plošnou změnu chování. „Půjde spíše o selektivní efekt. Citlivější budou domácnosti, které pravidelně dojíždějí po trasách s dobrou dostupností veřejné dopravy. Naopak v perifernějších oblastech, kde veřejná doprava není plnohodnotnou alternativou, zůstane reakce omezená,“ dodala Foltýnová.

Kraj jako provozovatel spojů DPÚK a objednavatel autobusů u menších dopravců zatím na statistická data potvrzující výraznější změny v chování cestujících čeká. Zároveň uklidňuje i situaci kolem cen jízdného. Zdražovat se aktuálně nechystá.

„Palivový příplatek za tábor.“ Organizátoři mohou kvůli ceně nafty zdražovat

„Doprava v Ústeckém kraji v části dopravního plánování zůstává beze změny, jelikož Ústecký kraj zatím nepociťuje zásadně dopady zdražení cen pohonných hmot. Případné zdražení tarifu s ohledem na současnou situaci pak Ústecký kraj neplánuje,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Podle ní se ceník upravuje standardně v delších intervalech. „Ceník dopravy Ústeckého kraje se upravuje zpravidla každé dva roky v závislosti na inflaci předcházejících let, vždy k 1. lednu,“ doplnila.

Pokud se tedy ceny udrží na současné úrovni, může jít o změnu, která nebude pouze dočasná, ale stane se novým standardem každodenní dopravy.

Žena po mnohahodinovém hovoru podlehla nátlaku podvodníků, přišla o 24 milionů

Falešný průkaz zaměstnance České národní banky, kterým se prokazoval podvodník.

Nejprve telefonovala s domnělým policistou, následně ji kontaktoval údajný zaměstnanec České národní banky. Dozvěděla se od nich, že její peníze jsou v nebezpečí. Žena během několikahodinového...

Moje dcera Démonka. Když jede, radši koukám do lesa, říká táta Kraus

Premium
Lucie Krausová a Tomáš Kraus

Když kamarádi Lucii Krausové pustili video, jak její táta z hecu sjíždí Lomnický štít, nevěřila vlastním očím. „To má být můj táta? On tak skvěle lyžuje?“ Až do svých dvanácti let netušila, že má...

Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který...

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála...

Tady je všechno špatně. Oprava kulturáku postaveného vězni je pro stavaře výzva

Rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě (březen 2026)

Rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě je pro stavaře jedna velká výzva. Vypořádat se už museli s přítomností azbestu, špatnou statikou, odlišnou realitou od dochovaných plánů i zazděnou...

Nepustil bych je k zásuvce. Kriminalista líčí obří kauzu techniků bez zkoušek

Kriminalista rozkrývají obří kauzu techniků bez zkoušek

Kriminalisté pokračují v rozplétání kauzy, kdy mohli podle nich získat od Technické inspekce ČR (TIČR) osvědčení pro revizní techniky i lidé bez potřebných znalostí. V souvislosti s případem...

Vzpruha pro Litvínov, Reichel sestoupil na střídačku. Šlégr: On určuje systém hry

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

S legendou za zády. Po 380 dnech se trenér Robert Reichel znovu postavil na střídačku hokejistů Litvínova, zatím ve čtvrtečním testovacím zápase na ledě prvoligových Pirátů Chomutov. Bývalý znamenitý...

26. března 2026  18:51

Na stamiliony zapomeňte. Vláda nepošle peníze na proměnu ghetta ve Šluknově

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Plán radnice ve Šluknově na Děčínsku na odkup bytů na místním problematickém sídlišti, který měl napomoci zlepšení neutěšené situace, se odsouvá na neurčito. Státní rozpočet, který schválila současná...

26. března 2026  15:58

Odletěl bez rozloučení. Děčínský šéf o konci Alexandera: Na ferrari nemáme

Děčín, 7.2. 2026, BK Děčín - Nymburk, zápas basketbalové ligy. Posh Alexander...

Kádrovou kalamitu umocnil v basketbalovém Děčíně i nečekaný úprk Poshe Alexandera. Generální manažer ligového klubu Lukáš Houser jeho chování označil za velmi neprofesionální. Náhradu Válečníci už...

26. března 2026  12:31,  aktualizováno  15:17

Blšany svírá boj o sportoviště za miliony z dotací. Starostka uřezala zámky

Premium
Sportovní a volnočasový areál v Blšanech nedaleko Podbořan. (březen 2026)

Blšany jsou městečko u Podbořan na Lounsku. Kdysi se tu hrál prvoligový fotbal. Klub ale skončil neslavně. Aktuálně městem hýbe kauza, která se týká jiného sportovního areálu. Radnice ho před pár dny...

26. března 2026

Pivovar ve Velkém Březně omezuje produkci, Heineken zde zastavil i exkurze

Otevření distribučního centra v pivovaru ve Velkém Březně (19. září 2017)

Nadnárodní pivovarnický koncern Heineken sníží objem piva uvařeného ve Velkém Březně na Ústecku. Firma také do odvolání přestane od konce dubna nabízet exkurze v historickém pivovaru, propouštět se...

26. března 2026  10:57

Nejen nová plavecká hala. Litvínov za desítky milionů opraví i letní koupaliště

Výstavba nové plavecké haly v Litvínově. (listopad 2025)

Nejen výstavba nové plavecké haly. V Litvínově začne také rozsáhlá rekonstrukce letního koupaliště, které se nachází ve stejném areálu. Investice za desítky milionů korun se dotkne velkého plaveckého...

26. března 2026  9:05

Město se bouří, soud to schválil. Manžel exstarostky vydělá na prodeji kina miliony

Podnikatel Daniel Běhounek (vlevo) a exstarostka Lomu Kateřina Schwarzová po...

Město Lom u Mostu prohrálo soudní při o určení vlastnictví budovy bývalého kina. Mostecký soud zamítl žalobu, kterou se radnice domáhala zneplatnění prodeje objektu. Nemovitost prodalo předchozí...

25. března 2026  17:10

Velikonoce v Ústí nad Labem a kraji: Města chystají jarmarky, na zámku bude kozí taxi

Výstava velikonočních kraslic v Libotenicích na Litoměřicku. Součástí je každý...

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou také obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Už tradičně se na severu Čech koná...

25. března 2026  16:50

Požár patrového domu ve Varnsdorfu, hasiči rozebírali střechu. Pomáhali i Němci

Hasiči zasahují u požáru patrového domu ve Varnsdorfu. (25. března 2026)

Desítky hasičů dnes zasahovaly u požáru patrového domu ve Varnsdorfu na Děčínsku v Měšťanské ulici. Pomáhaly také jednotky ze sousedního Německa. Uvnitř domu se nikdo nenacházel, událost se obešla...

25. března 2026  11:35,  aktualizováno  14:19

Prodej drog skončil střelbou. Řidiče prchajícího auta chtěl usmrtit, soudí dealera

Obžalovaný Michal Jindra v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (25....

Ústecký krajský soud projednává případ muže, který podle obžaloby vystřelil na řidiče auta na Děčínsku s cílem ho usmrtit. Na pozadí události je podle závěrů vyšetřování obchod s drogami. Obžalovaný...

25. března 2026  14:02

Muž přechovával lysohlávky i zbraně bez povolení, pro pěstírnu konopí kradl proud

Seniora zadržela zásahovka kvůli zbraním i drogám

Policejní zásahová jednotka zadržela v domě v Krupce na Teplicku sedmašedesátiletého muže. Ten v objektu pěstoval marihuanu, přičemž pro svou pěstírnu odebíral elektřinu načerno. V lednici uchovával...

25. března 2026  12:51

