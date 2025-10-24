Policie řeší podvody s prodejem paliv, pachatelé užívají i loga známých firem

  6:57
Severočeští policisté vyšetřují několik případů podvodů s prodejem paliv. Hlavně na sociálních sítích se množí případy podvodů při prodeji palivového dřeva, briket a pelet. Důvěřivci lákaní na výhodné ceny zaplatí předem, ale zboží se nikdy nedočkají. Policie varuje, aby lidé nereagovali na podezřele levné nabídky a aby neposílali neznámým lidem zálohy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Hnědé uhlí aktuálně stojí zhruba 600 až 670 korun za metrák, metr krychlový sypaného dřeva vyjde od tisícovky po dva tisíce podle tvrdosti a kvality. Pelety Premium pak zhruba na 120 korun za 15 kilo nebo přibližně osm tisíc za tunu.

O svou zkušenost s podvodem se podělila s iDNES.cz žena z Ústecka, která přišla o 14 tisíc korun. Podvodník přitom používal logo existující firmy, kterou tím poškodil natolik, že musela změnit svůj název i vizuální identitu. Na inzerát s nabídkou pelet narazila žena na Facebooku.

„Zeptala jsem se, jestli mají i pelety, protože doma jimi topíme,“ popisuje žena z Ústecka. „Odpověděl mi muž, že pelety má, a nabídl je. Cena mi přišla výhodná, tak jsem chtěla tři palety. Řekl ale, že když vezmu čtyři, dostanu jednu zdarma. Celkem tedy 20 800 korun.“

Podle dohody měla žena zaplatit polovinu ceny předem. „Poslala jsem mu deset tisíc korun a do variabilního symbolu napsala číslo 10, jak mi řekl. Později mi napsal, že jsem měla uvést do variabilního symbolu pouze nulu a že kvůli tomu nemůže platbu vrátit, dokud nepošlu další čtyři tisíce. Bohužel jsem mu je poslala,“ pokračuje žena. Když se později pokusila prodejce kontaktovat, zjistila, že ji zablokoval. „Přestal odepisovat, nebral telefon a zablokoval si mě i na Messengeru,“ říká poškozená.

Chcete traktor? Muž vylákal z lidí miliony. Využil díru na trhu, říká soudce

Spolu s kamarádkou se snažila zjistit, zda se muž neozývá i jiným lidem. „Zkusila mu napsat i kamarádka, ale zablokoval i ji. Neustále měnil jméno i profilovou fotku, bylo téměř nemožné ho dohledat,“ doplňuje.

Policie se případem zabývá. „Mohu potvrdit, že se tímto případem zabýváme, nicméně vzhledem k fázi, ve které se případ nachází, nebudeme sdělovat více informací. Co se týče osobních údajů figurujících ve spisech, nemůžeme tyto skutečnosti komentovat,“ uvádí mluvčí severočeské policie Jakub Mareš.

S podobnými případy se policisté setkávají opakovaně napříč regionem. V jednotlivých okresech jde o několik desítek případů. „Jedná se o jednotky oznámených skutků za jednotlivé okresy, kde škoda často nedosahuje částky deset tisíc korun, a v takovém případě tedy jde o přestupky,“ dodává krajská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Chomutovská policie například vyšetřuje trestný čin podvodu, který se týká právě prodeje dřeva přes Facebook. Poškozený zaslal 15 tisíc korun na bankovní účet, zboží však nedostal a pachatel profil smazal. Podezřelého se zatím nepodařilo najít a prověřování pokračuje.

Na Děčínsku bylo letos oznámeno devět případů obdobného charakteru, většina z nich byla předána ke společnému řízení do jiných krajů, některé nyní řeší obvodní oddělení v Rumburku.

Recidivista bez domova prodával cizí vytěžené dřevo po kamionech

Podobné případy se objevily i na Mostecku, kde vyšetřovatel zahájil v souvislosti s prodejem paliv trestní stíhání muže obviněného z několika dalších podvodů. Na sociální síti nabízel prodej briket a palivového dřeva, požadoval platby předem a zboží nikdy nedodal. Celková škoda přesáhla 50 tisíc korun.

Na Ústecku policisté aktuálně také vyšetřují několik skutků spojených s nákupem pelet přes podvodné webové stránky. „V jednom z případů jde o sérii, kdy poškozených, kteří objednali pelety na falešných stránkách, je několik. Po odeslání peněz zboží neobdrželi a komunikace ustala,“ nastiňuje Glogovská.

Policie: Klíčová je rychlost oznámení

Policie opakovaně upozorňuje, že při nákupech v online prostředí mohou lidé snadno narazit na podvodníky. Varovným signálem bývá výrazně nižší cena, než je běžná tržní. „Za zboží nabízené prostřednictvím sociálních sítí je vždy bezpečnější platit až při jeho převzetí, nikoli předem,“ upozorňuje mluvčí Glogovská.

Pokud kupující již peníze odeslal, měl by co nejdříve kontaktovat svou banku a požádat o zadržení transakce. Pokud platba už byla připsána, banka může oslovit instituci příjemce a pokusit se o její vrácení. Následně by měl poškozený věc oznámit policii.

Zloději na jihu Čech ukradli dřevo za čtvrt milionu, mají i těžkou techniku

„Policisté po přijetí oznámení činí opatření k zajištění finančních prostředků na účtech, kam byly peníze převedeny, takže šance získat peníze zpět existuje, pokud je pachatel nestihl vybrat. Klíčová je ale rychlost oznámení,“ poznamenává Glogovská.

Podle zákoníku může být takové jednání kvalifikováno jako podvod, pokud způsobená škoda přesáhne deset tisíc korun. Policie proto lidem doporučuje, aby při nákupech paliva či jiného zboží na sociálních sítích zachovali obezřetnost a platby předem posílali pouze ověřeným a důvěryhodným prodejcům.

