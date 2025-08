S návrhem na přejmenování Ústeckého kraje přišel starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). Podle něho by to mohlo změnit veřejné vnímání regionu. Cílem je setřást nálepku spojenou s průmyslovou minulostí,...

OBRAZEM: Festival Let It Roll poprvé v Mostě: U jezera se baví 25 tisíc lidí

Až 25 tisíců fanoušků elektronické hudby se sešlo v Mostě, kde se od čtvrtka koná Let It Roll – největší drum & bassový festival na světě. Až do brzkého nedělního rána si budou užívat špičkovou hudbu...