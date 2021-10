Umělecká škola ve věži se Podbořanům výrazně prodraží, starosta ji dál chce

K navýšení ceny došlo podle starosty Radka Reindla (ODS) ze dvou důvodů. „Jednak musel být upraven projekt v souvislosti se zpřísněním některých norem. Budova musí být vyšší o jedno patro, kde bude umístěna vzduchotechnika a kolem vyhlídková lávka. Sumu ovlivnil také růst cen stavebních materiálů,“ řekl Reindl.

Výběrové řízení muselo město opakovat. Do první výzvy se totiž žádná firma nepřihlásila. Ve druhém kole přišly městu dvě nabídky, ale s cenou přes 60 milionů, kterou město neakceptovalo. „Proto jsme vyhlásili další kolo. Nejnižší nabídka je 53 milionů korun včetně daně,“ podotkl Reindl.

O tom, zda se město do stavby vůbec pustí, rozhodnou zastupitelé v prosinci, kdy budou projednávat rozpočet na příští rok. „Domnívám se, že bychom se do realizace mohli pustit. Díky dlouhodobému dobrému hospodaření si takovou investici může město dovolit. Navíc je to pro děti. Stávající kapacita ZUŠ není dostačující, a má tak omezené možnosti rozvoje,“ upozornil starosta.

Pokud podbořanští zastupitelé realizaci schválí, stavět by se mělo začít hned po skončení zimy, v momentě, kdy to klimatické podmínky dovolí. Hotovo by mělo být do září téhož roku.

Přístavbu, kterou místní nazývají Bílá věž nebo Hrající dům, navrhl oceňovaný architekt Petr Hájek. Objekt bude stát za současnou historickou budovou školy, se kterou bude propojen spojovací chodbou.

„Naší ambicí bylo navrhnout nejen ideální prostředí pro výuku, ale i stavbu, která by inspirovala žáky i pedagogy v jejich tvůrčích činnostech,“ přiblížil již dříve Hájek.

Na první pohled stavba zaujme zajímavou fasádou, tu mají tvořit laminátové desky. Nad učebnami je navržen společenský sál pro divadlo, hudbu a setkávání s výhledem na historické centrum.

Stavbu bude město investovat samo, nepomůže mu žádná dotace. Podle starosty totiž neexistuje žádný dotační titul na budování základních uměleckých škol. „Existuje tu celá řada dotací, ale na tento typ podpory stát nemyslí,“ poznamenal Reindl.