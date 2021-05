Podbořany postaví moderní uměleckou školu. Bílou věž s výhledem na centrum

„Renomé ZUŠ se v posledních letech velmi zvedlo a zájem o umělecké vzdělání je velký. Historická budova přestala kapacitně stačit. Nová přístavba je nejlepší a nejpraktičtější řešení, než abychom nutili děti přesouvat se do různých tříd po městě,“ uvedl starosta Radek Reindl (ODS).

Podle ředitele školy Martina Říhovského se počet dětí od roku 2016 téměř zdvojnásobil a škola je po několik let naplněna na maximum své provozní kapacity 230 žáků. „Cílem je, aby školu v budoucnu navštěvovalo 400 až 500 žáků,“ dodal Říhovský.



Předpokládané náklady na výstavbu jsou 40 milionů korun. Do prvního výběrového řízení se žádná firma nepřihlásila, město proto vyhlásilo druhé kolo.



„Vše směřujeme k tomu, aby výstavba začala ještě v letošním roce,“ doplnil starosta s tím, že financování je v možnostech města díky dobrému hospodaření v minulosti.

Projekt město připravuje několik let. Ke spolupráci přizvalo v roce 2018 architekta Petra Hájka, který téhož roku získal ocenění Architekt roku. Pro Podbořany navrhl šestipatrovou budovu, která pro svůj vzhled dostala přezdívku Bílá věž.

„Naší ambicí bylo navrhnout nejen ideální prostředí pro výuku, ale i stavbu, která by inspirovala žáky i pedagogy v jejich tvůrčích činnostech,“ uvedl Hájek.

Škola chce otevřít čtvrtý obor

„Protože je budova umístěná na stísněném pozemku, uspořádali jsme učebny nad sebe do formy věže. Nad učebnami je navržen společenský sál pro divadlo, hudbu a setkávání s výhledem na historické centrum. Pokud bych měl shrnout tři základní hodnoty, které jsme se snažili do návrhu transformovat, tak to jsou: krása, účelnost a inspirace,“ popsal architekt s tím, že k původní historické budově školy se přistaví moderní budova ve tvarech a detailech současné architektury.

Bílá věž je ušita na míru pro potřeby ZUŠ. „Kromě dvou menších sálů – zkušeben pro tanečníky, soubory a sbory – a dvou pater učeben pro individuální výuku hudebních nástrojů zde bude v horní části budovy nový koncertní sál s moderním zvukovým a světelným vybavením včetně takzvané indukční smyčky. Jde o zařízení pro sluchově postižené, které koncerty a akce školy zpřístupní i sluchově handicapovaným. Veškeré vybavení a vnitřní prostory jsou důmyslně vymyšleny k potřebám školy a vzdělávání. Není zde zbytečný centimetr, který by nebyl účelně využit,“ doplnil Říhovský.

Dodal, že projekt nezastavila ani pandemie koronaviru, která omezila veřejný umělecký život i výuku. Podle ředitele se počet žáků ani v době online výuky nezměnil.

„Město Podbořany nám pomohlo podpořit žáky v době omezení prezenčních výuk stoprocentní slevou na školném, čímž jsme vyšli vstříc žákům a jejich rodičům v době koronavirové krize,“ zmínil Říhovský.

Díky přístavbě a navýšení kapacity škola připravuje rozšíření vzdělávací nabídky. „Chtěli bychom otevřít ke stávajícím třem uměleckým oborům – hudebnímu, tanečnímu a výtvarnému – ještě obor čtvrtý, a to literárně-dramatický,“ řekl Říhovský.