Muž našel u Podbořan granát a odnesl si ho domů, policie evakuovala panelák

Jednadvacet lidí se muselo v úterý večer na pokyn policie evakuovat z jednoho z paneláků v Podbořanech na Lounsku. Stalo se tak poté, co si jejich soused přinesl do bytu granát, který předtím našel...

Horvátha seriál Most! neodradil. Do Severky se podívám, říkal po premiéře

Pavel Horváth, pivo, Most, Severka... to ladí! Nový trenér zdejšího třetiligového Baníku sice legendární putyku proslavenou seriálem Most! omrkne, ale hlavně zdůrazňuje: „Jsem tu kvůli fotbalu.“ Hned...