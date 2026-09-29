Jestli mám za to, co jsem udělal, pykat, tak si za to půjdu sednout.
Vyhladovělé štěně uvázal na opuštěném místě, u soudu zapůsobil na státního zástupce
Našel tělo v jezeře Most. Potápěčské eso z Polska popisuje hledání mladíka
Tělo, které minulý týden z jezera Most vyzvedli policejní potápěči, předtím objevil mezinárodně uznávaný polský expert Marcel Korkuś. K pátrání využil nejmodernější techniku včetně umělé inteligence....
Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal
Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...
Rysí koťata z Krušných hor dováděla u fotopasti. Otcem může být „poutník“ ze Šumavy
Nové zvířecí obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam v rámci projektu ReLynx nedávno vypustili další dva rysy. Jde už od osmého a devátého, které sem takto přivezli. Dvojice však není jediným...
Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...
Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice
Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....
Vyhladovělé štěně uvázal na opuštěném místě, u soudu zapůsobil na státního zástupce
Vězení se nakonec vyhne Michal Černý z Podbořan na Lounsku, který nechal na kost vyhladovět své několikaměsíční štěně a nakonec zubožené zvíře za mrazivého počasí uvázal na opuštěném místě. Před...
Zpřístupnil své účty podvodníkům, vyprali přes ně 1,5 milionu. Muži hrozí osm let
Chomutovští policisté rozkryli případ šejdíře, který se podílel na legalizaci finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti. Muže, který svým jednáním umožnil převody peněz v hodnotě 1,5...
Šámal po první trefě: Stres a tlak je větší. Reichel otevřeně řekne, co se mu nelíbí
Nové jméno v hokejové extralize. Devatenáctiletý útočník Viktor Šámal naskočil od prvního kola do sestavy Litvínova a už ve svém pátém startu slavil premiérový gól. Na kvalitu dospělé nejvyšší...
Symbol Krupky zamíří na dopisy. Lanovka na Komáří vížku dostane vlastní známku
Ikonická lanovka na Komáří vížku zamíří na dopisy i k sběratelům. Česká pošta jí vydá vlastní známku. Výtvarný návrh Milana Bauera zachycuje pohled ze sedačky přímo k vrcholovému horskému hotelu.
Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice
Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....
Spolek po 40 letech vypátral autora sochy u věznice, setkání u ní mu zakázali
Čtyřicet let se nachází před věznicí Všehrdy na Chomutovsku fontána s plastikou ve tvaru koule s hlubokými rýhami. Její název však nebyl dosud znám, většina lidí neznala ani jejího autora, ani její...
V Děčíně vykolejil vagon nákladního vlaku, provoz na koridoru se zastavil
V Děčíně vykolejil v sobotu odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na železničním koridoru směrem na státní hranici se kvůli nehodě asi na tři a půl hodiny zastavil, oznámil mluvčí Správy...
Nejstarší fotbalista v Česku: je mu 79 let, objímá stromy, uteče i dvacetiletým
Luboš Merkl snad vynalezl stroj času nebo vypil elixír mládí. V devětasedmdesáti letech by si mohl užívat důchodu, ale on pořád pracuje, z kamenolomu vozí materiál na stavbu, jezdí na bagru. Po...
Kvůli úmrtí na Děčínsku obvinila policie z vraždy 75letého muže
Kvůli násilnému úmrtí na Děčínsku obvinili policisté z vraždy 75letého muže. Oznámili to dnes na síti X.
Ústí nepotřebuje obří projekty, ale čisté ulice, tvrdí lídryně Ústečáků Nechybová
Bývalá primátorka a současná náměstkyně primátora Ústí nad Labem Věra Nechybová jde do komunálních voleb jako lídryně kandidátky Ústečáků. V předvolebním rozhovoru zdůrazňuje, že městu chybí důraz na...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Řepík o svých 400 bodech: Už jsem starý! Augusta? Je lidský, ale umí i přitvrdit
Je mu už 37 let, ale snad nestárne. Sparťanský hokejový srdcař Michal Řepík se pod páteční vítězství v Litvínově 4:1 podepsal dvěma góly a zlomil tím i hranici 400 kanadských bodů v extralize. Víc...
Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...