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Vyhladovělé štěně uvázal na opuštěném místě, u soudu zapůsobil na státního zástupce

Miroslava Strnadová
  13:21

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Zubožené roční štěně našli přivázané k betonovému bloku na opuštěném místě v Podbořanech. Pes se bude zotavovat týdny. | foto: Útulek Jimlín

Vězení se nakonec vyhne Michal Černý z Podbořan na Lounsku, který nechal na kost vyhladovět své několikaměsíční štěně a nakonec zubožené zvíře za mrazivého počasí uvázal na opuštěném místě. Před trýznivou smrtí psa zachránila jen náhoda.
Jestli mám za to, co jsem udělal, pykat, tak si za to půjdu sednout.

Michal Černýsouzený

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Vyhladovělé štěně uvázal na opuštěném místě, u soudu zapůsobil na státního zástupce

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Vězení se nakonec vyhne Michal Černý z Podbořan na Lounsku, který nechal na kost vyhladovět své několikaměsíční štěně a nakonec zubožené zvíře za mrazivého počasí uvázal na opuštěném místě. Před...

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