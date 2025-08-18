Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

  11:03
Policie se zabývá případem týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Ošetření zvířete zajistil pověřený pracovník útulku na Lounsku.
V Podbořanském Rohozci na Lounsku byl nalezený pes se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Případ vyšetřuje policie. (18. srpna 2025) | foto: Policie ČR

Policisté oznámení o podezření na týrání čtyřnohého mazlíčka přijali v neděli odpoledne.

V Podbořanském Rohozci na Lounsku byl nalezený pes se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Případ vyšetřuje policie. (18. srpna 2025)

„Z tohoto důvodu na místo vyrazila hlídka obvodního oddělení policie Podbořany, která zjistila skutečnosti, jež vedly k zahájení úkonů trestního řízení, a sice pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat,“ popsal policejní mluvčí Jakub Mareš s tím, že psa nalezla oznamovatelka.

Po svázání končetin má zvíře hluboké a otevřené rány. „Celou událost prověřujeme a s majitelem budeme v následujících dnech provádět úkony spojené s trestním řízením,“ doplnil mluvčí.

Dodal, že zatím nemůže poskytnout další podrobnosti.

Valach si návrat do Chomutova užil, ale přiznal: Bývalí majitelé mi dluží, vypařili se

V hokejovém Chomutově zažil jednu z nejlepších sezon v kariéře. I tu nejsložitější, obtěžkanou dluhy a blbou náladou. Před pár dny se Juraj Valach, statný Slovák s pohnutým osudem, na pirátský...

15. srpna 2025  14:36

Ukrajinci zatím vlastnit klub nebudou, baráž je blbost, říká odcházející Gabriel

Po sestupu z druhé ligy fotbalovému Varnsdorfu hrozil krach, ale Vlastimil Gabriel ho vyvedl i z nejtěžší krize. Žádný konec dospělého fotbalu nebo pád do okresu, dlouholetý majitel našel...

15. srpna 2025  10:35

