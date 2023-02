Lidem 50 tisíc, radnici milion. Firma odmění vesnici za souhlas s těžbou

Anketu se radnice rozhodla udělat proto, že lidé v Počaplech jsou v otázce těžby dlouhodobě rozděleni. Probíhala poněkud netradiční formou, kdy starosta občany obcházel a ptal se jich.

Výsledky úřad vyhodnotil v průběhu minulého týdne. „S mírnou lehkou většinou se lidé vyslovili pro těžbu,“ popsal starosta Terezína René Tomášek (RESET). „Bylo to ale to jen o fous. Kdyby tři lidé hlasovali jinak, dopadlo by to obráceně.“

Právě proto, že mezi počty zastánců jednotlivých názorů téměř není rozdíl, chce starosta s těžaři o peněžní kompenzaci dále jednat. „Mohli by obci ještě nějak pomoci,“ podotkl Tomášek.

Také o tom, jak se naloží se zmíněným milionem, rozhodne veřejnost. „Budeme to řešit s osadním výborem Počapel a rozhodnou si to sami občané na základě svých vlastních podnětů. My to potom jen zprocesujeme,“ vysvětlil starosta.

Kdyby dali víc, kdo ví...

„Proč jsme nabídli občanům Počapel peníze? Protože si zakládáme na dobrých vztazích s obcemi a jejich obyvateli všude tam, kde působíme,“ sdělil mluvčí firmy Petr Dušek.

Někteří občané, které redaktor MF DNES oslovil, dali jasně najevo, že jejich názor se odvíjí čistě od výše nabízené částky. „Padesát tisíc je almužna! Za tyto peníze určitě nejsem pro. Kdyby dali víc, mohla bych o tom uvažovat,“ řekla mladá žena.

„Já jsem jednoznačně proti. Už toho tady zničili dost, ať nám dají klid,“ poznamenal pro změnu oslovený muž.

Jiní však s těžbou nemají nejmenší problém. „Když už se tady vedle těží, nikdo to nezastaví. Nemá cenu to o pár let oddalovat, stejně to jednou přijde. Jsem pro, ať se to udělá rovnu. A až to dokončí, bude tam jezero jako na Miladě a bude to hezký,“ uvedla starší žena.

„Víc nás ale děsí plánovaná rychlodráha, která se má stavět na druhé straně Počapel, ten hluk tu bude napořád. Stejně jako hluk z trati, která je přes Labe, to je hrozný,“ dodala.

Napojení na přístav

Těžba štěrkopísku v Počaplech by měla navázat na již probíhající těžbu v sousedním katastru v Nučničkách. „Tam mají těžaři své depo materiálu. Počapel se těžba z hlediska dopravní obslužnosti nedotkne, protože přes Počaply auta jezdit nebudou,“ podotkl starosta.

Ani těžební stroje by obyvatele Počapel neměly přespříliš obtěžovat. Společnost České štěrkopísky totiž plánuje používat plovoucí bagr, který výrazně minimalizuje prašnost, protože písek těží z vody.

„Největší výhodou těžby u Počapel bude, obdobně jako u lokality Nučničky, unikátní napojení na přístav s překladištěm. V expedici štěrkopísku bude tedy převládat lodní doprava po Labi,“ řekl mluvčí Dušek.

„Přístaviště s překladištěm jsme vybudovali na konci roku 2020. Celkově se nám už podařilo odbavit po vodě téměř milion tun štěrkopísku. Pro představu uvádím, že jedna loď uveze tolik materiálu jako čtyřicet nákladních automobilů,“ dodal.

Těžba u Počapel bude probíhat na ploše více než 50 hektarů po dobu deseti až patnácti let. „Díky rekultivaci stávající lokality u Nučniček pak vznikne jezero s čistou vodou a velkým rekreačním potenciálem,“ poznamenal Dušek.