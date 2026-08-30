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Obří pátrání na jezeře Most. Desítky potápěčů marně hledaly zmizelého mladíka

Miroslava Strnadová
  17:17
Desítky amatérských potápěčů a dalších dobrovolníků v neděli u jezera Most pátraly po devatenáctiletém mladíkovi, který zmizel na začátku srpna při silné bouřce – kvůli větru a vlnám spadl z paddleboardu do vody. Zatímco část lidí prohledávala prostor pod hladinou, další procházeli břehy. Pohřešovaného mladíka se však najít nepodařilo.

„Dorazilo kolem devadesáti potápěčů, přes šedesát jich půjde pod vodu. Nikdo se nepotápí sám, utvořili jsme dvoučlenné týmy. Každá dvojice má přesně vyznačený perimetr, kde s pátráním začne i kde skončí. Časový limit pro jeden ponor je stanoven na šedesát minut. Důsledně přitom hlídáme, kdo se nachází pod hladinou a kdo už je bezpečně venku,“ popsal rozsáhlou pátrací akci její organizátor Petr Macinský.

Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po devatenáctiletém mladíkovi. Ten zmizel na začátku srpna při silné bouřce, kdy neudržel rovnováhu na paddleboardu a spadl do vody. (30. srpna 2026)
Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po devatenáctiletém mladíkovi. Ten zmizel na začátku srpna při silné bouřce, kdy neudržel rovnováhu na paddleboardu a spadl do vody. (30. srpna 2026)
Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po devatenáctiletém mladíkovi. Ten zmizel na začátku srpna při silné bouřce, kdy neudržel rovnováhu na paddleboardu a spadl do vody. (30. srpna 2026)
Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po devatenáctiletém mladíkovi. Ten zmizel na začátku srpna při silné bouřce, kdy neudržel rovnováhu na paddleboardu a spadl do vody. (30. srpna 2026)
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Další desítky lidí prohledávaly rákosí na březích jezera. Nad vodní plochou létaly drony a do akce byl nasazen i speciální podvodní dron. Rozsáhlou pátrací akci svolal její organizátor na sociálních sítích minulý týden.

Účastníci se začali scházet v osm hodin ráno. Následovalo důkladné proškolení a instruktáž. Organizátoři apelovali na všechny zúčastněné, aby nepřeceňovali svoje síly. Všichni potápěči byli rozděleni do skupin podle zkušeností, kvalifikace a typu výstroje. „Snižte svoje očekávání, nemusíte nic najít. Pokud se nebudete cítit dobře, ponor kdykoliv ukončete. Prioritou je, abychom se všichni večer dostali v pořádku domů,“ zaznělo během ranních pokynů.

Všichni potápěči měli u výstroje i bójku. V případě nálezu těla pohřešovaného platil přísný zákaz manipulace. „Místo označte bójkou a budeme kontaktovat policii,“ doplnil Macinský. Jedná se totiž o místo činu a jakákoliv práce na něm náleží výhradně orgánům činným v trestním řízení.

První dvojice vstoupily pod hladinu jezera kolem jedenácté hodiny. O hodinu později se vynořil první tým. „Viditelnost se od hladiny do devíti metrů pohybuje kolem čtyř až pěti metrů. Od devíti do osmnácti metrů klesá na metr a půl a dole se to zase trochu zlepší – tam je vidět tak do tří metrů,“ přiblížil po vynoření místní potápěč Ladislav Kábela.

Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Pro většinu účastníků šlo o fyzicky i psychicky mimořádně náročnou misi. „Motivovalo mě, že mohu pomoci. Je to obrovská psychická zátěž. Apeloval jsem i na začátečníky, že to není sranda, ale vážná věc – hledá se lidské tělo,“ uvedl zase dobrovolník Josef Šrámek. „Neberu to jako rekreační ponor. Je ale důležité pomoci, aby rodina dostala odpověď,“ zmínil další potápěč Maximilian Kalfus.

Nedělní pátrací akce skončila po 16.00 hodině. Pohřešovaného mladíka dobrovolníci nenašli. V dalších dnech se k jezeru vrátí policejní specialisté. Ti plánují využít mimo jiné i služební psy vycvičené na vyhledávání lidských ostatků pod vodní hladinou.

Pátrací akce běží od 4. srpna, kdy se místem přehnala bouřka doprovázená velmi silným větrem. Na hladině jezera tehdy byla i šestičlenná skupina paddleboardistů, kteří se právě kvůli větru nemohli dostat ke břehu. Dva tehdy spadli do vody. Tělo jednoho z nich – osmadvacetiletého muže – našli policisté o několik hodin později.

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