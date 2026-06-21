Nehoda byla na operační středisko policie ohlášena zhruba hodinu po půlnoci. „K tragické dopravní nehodě došlo před obcí Holedeč na Lounsku, řidič osobního vozidla, jedoucí ze směru od Rakovníka na Žatec, podle prvotních zjištění pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace a v pravotočivé zatáčce s vozidlem vyjel mimo silnici, kde čelně narazil do stromu,“ popsala nehodu policejní mluvčí.
Řidiče museli ze zdemolovaného vozu vyprostit hasiči, pomoci už mu ale nemohli. „Lékař konstatoval smrt,“ dodal mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda.
Od začátku letošního roku zemřelo na silnicích v Ústeckém kraji deset lidí, stejně jako loni v první polovině roku. V červnu jde v kraji o druhou smrtelnou nehodu, v pondělí 8. června zemřela na Litoměřicku po střetu s osobním automobilem mladá cyklistka.
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