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Řidič na Lounsku vyjel ze silnice a narazil do stromu. Záchranáři mu nemohli pomoci

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  15:07
Po nárazu do stromu zemřel v noci na neděli u obce Holedeč na Lounsku třiapadesátiletý řidič osobního vozu. Při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým podlehl, řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Okolnosti nehody podle ní vyšetřují lounští kriminalisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nehoda byla na operační středisko policie ohlášena zhruba hodinu po půlnoci. „K tragické dopravní nehodě došlo před obcí Holedeč na Lounsku, řidič osobního vozidla, jedoucí ze směru od Rakovníka na Žatec, podle prvotních zjištění pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace a v pravotočivé zatáčce s vozidlem vyjel mimo silnici, kde čelně narazil do stromu,“ popsala nehodu policejní mluvčí.

Řidiče museli ze zdemolovaného vozu vyprostit hasiči, pomoci už mu ale nemohli. „Lékař konstatoval smrt,“ dodal mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda.

Od začátku letošního roku zemřelo na silnicích v Ústeckém kraji deset lidí, stejně jako loni v první polovině roku. V červnu jde v kraji o druhou smrtelnou nehodu, v pondělí 8. června zemřela na Litoměřicku po střetu s osobním automobilem mladá cyklistka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Řidič na Lounsku vyjel ze silnice a narazil do stromu. Záchranáři mu nemohli pomoci

ilustrační snímek

Po nárazu do stromu zemřel v noci na neděli u obce Holedeč na Lounsku třiapadesátiletý řidič osobního vozu. Při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým podlehl, řekla severočeská...

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