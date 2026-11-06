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Špatná barva i střecha. Chatky u Milady se nelíbí, Diamo je hájí starým projektem

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  13:00aktualizováno  13:30
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Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí...

Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí jejich vzhled. | foto: Gabriela Růžičková

Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí...
Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí...
Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí...
Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí...
27 fotografií
V jihovýchodní části jezera Milada poblíž Ústí nad Labem se objevily čtyři nové bílé objekty na plovoucích molech. Tři z nich mají sloužit jako zázemí správy přístaviště, jeden pro záchrannou službu. Jejich vzhled však kritizuje část návštěvníků jezera. Státní podnik Diamo, který za instalací stojí, ale novostavby obhajuje.

„Objektů jsem si všimla při pravidelných návštěvách Milady, kam chodím plavat i na procházky se psem. Na plovoucích molech v zátoce stojí čtyři přibližně čtyřmetrové chatky s bílým plastovým obložením, okny a dveřmi. Jejich vzhled mě překvapil především proto, že ostatní provozovatelé služeb na jezeře musí dodržovat pravidla jednotného vizuálního stylu, ale samo Diamo je nedodržuje,“ uvádí Gabriela Růžičková, projektová pracovnice Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí jejich vzhled.
Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí jejich vzhled.
Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí jejich vzhled.
Domky na plovoucích molech na jezeře Milada vyvolaly kritiku. Lidem se nelíbí jejich vzhled.
27 fotografií

Mezinárodní soutěž na budoucí podobu jezera vyhlásil v červnu 2020 tehdejší státní podnik Palivový kombinát Ústí, který dnes spadá pod Diamo. Vítězem se o rok později stalo švédské studio MANDAWORKS. Studie byla veřejnosti představena v květnu 2023 a její součástí je tzv. design manuál určující podobu staveb, mobiliáře a dalších prvků v území.

„Mrzí mě, že se začínají porušovat právě ty detaily, které vytvářejí jednotnou identitu celého jezera. Ten koncept vznikal za účasti veřejnosti a stálo to úsilí i peníze. Přitom stačilo podle mého názoru zvolit jinou barvu a upravit střechu,“ dodává Růžičková.

Diamo obhajuje starý projekt

Státní podnik vzhled objektů obhajuje a argumentuje tím, že patří do původního projektu s názvem Rekreační území – východ. „Záměr vznikl ještě před zpracováním koncepční studie a design manuálu studia MANDAWORKS. Realizace projektu byla v roce 2019 přerušena kvůli soudním sporům souvisejícím s povolením stavby. Vzhled objektů vychází ze starší projektové dokumentace. Část již vyrobených konstrukcí proto zůstala několik let uskladněna. Nyní dokončujeme původní investici s využitím těchto prvků,“ vysvětluje mluvčí Diama Tomáš Indrei.

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Podle něj je možné jednotlivé „buňky“ v případě potřeby přesunout i do dalších připravených kotevních míst u severních a západních svahů jezera. Lze také změnit jejich využití, třeba z jednoho objektu určeného pro správu přístaviště by se mohla stát půjčovna lodí.

Design manuál považuje státní podnik za důležitý nástroj jednotného rozvoje Milady a jeho principy chce respektovat u nových projektů.

V okolí jezera Milada u Ústí by mohli za několik let pobíhat sloni či nosorožci

„U starších staveb je však nutné zohlednit projektovou přípravu, povolení i dosavadní investice. Rozdíl spočívá především v době vzniku projektu. Zatímco u nových záměrů požadujeme respektování současného vizuálního stylu, v tomto případě dokončujeme stavbu připravenou a částečně realizovanou ještě před jeho přijetím,“ popisuje Indrei.

Případné úpravy vzhledu kritizovaných objektů podnik do budoucna nevylučuje. Kolik bude jejich dokončení stát, Diamo neuvedlo.

11. července 2015
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