Koupíme a oživíme, mají Teplice plány se zchátralou plovárnou. Kdysi ji prodaly

Nový záměr schválila rada města, kterou po lednovém odchodu ODS z koalice momentálně tvoří ANO a Volba pro Teplice.

„Jednali jsme s majiteli pozemku s cílem narovnat historický dluh a vrátit prostor zpět Tepličanům. Nechceme, aby areál zůstal uzavřený a chátral. Naopak by měl znovu sloužit občanům,“ uvedl primátor Jiří Štábl (ANO).

Pozemek bývalé plovárny se nachází v městské památkové zóně, v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zároveň v lázeňském území s nejvyšší mírou ochrany. Vedení města ho považuje za strategický, protože spolu s okolními městskými pozemky nabízí příležitost vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele i návštěvníky.

Plovárna v Zámecké zahradě Koupaliště na jižní straně Zámecké zahrady bylo otevřeno 16. července 1932. Plovárna patřila k nejmodernějším svého druhu a měla sloužit nejen pro rekreační využití, ale také jako závodiště.

Plavecký bazén byl 50 metrů dlouhý a 30 metrů široký. Na západní straně byla vybudována desetimetrová skokanská věž, a to s ohledem na skokany, kteří tak nemuseli hledět do slunce.

K napájení plovárny sloužila termální voda, jež byla odebírána z Pravřídla a z pramene Kamenných lázní. Ta však nebyla kvůli vysoké teplotě vhodná k plavání, dosahovala totiž i více než 40 °C. Musela být tedy ochlazována pitnou vodou z městské vodovodní sítě. Teplota vody byla nastavována podle příslušné teploty vzduchu, avšak nikdy pod 22 °C.

l V 80. letech byla z bezpečnostních důvodů odstraněna dominantní skokanská věž. V roce 1996 bylo definitivně uzavřeno i koupaliště.

O tři roky později ho město prodalo.

„Tento záměr naplňuje také to, na co jsme jako vedení města a nová koalice kladli důraz. A to je zlepšovat veřejný prostor a zvyšovat kvalitu života ve městě. Nejde jen o důstojné využití místa s historickou hodnotou, ale také o konkrétní přínos pro obyvatele Teplic,“ podotkl náměstek primátora Petr Slavíček (Volba pro Teplice).

Zda bude plovárna v Zámecké zahradě obnovena, zatím není jasné. „Budeme se zabývat více variantami využití tohoto prostoru,“ uvedl teplický primátor.

Podle katastru nemovitostí pozemek bývalé plovárny patří do společného jmění Miroslava Gärtnera a Soni Gärtnerové. O částce za odkup pozemku bude teplické zastupitelstvo jednat 14. dubna.

Prvorepublikové koupaliště postavené v roce 1932 chátralo už od 80. let a definitivně se zavřelo v roce 1996. O tři roky později pak celý komplex bývalé plovárny město prodalo soukromníkům za 1,4 milionu korun, majitelé se ale o areál nestarali a nakonec se ho snažili prodat. Například v roce 2018 plochu o rozloze 13 783 metrů čtverečních nabídla k prodeji společnost Reality bez starostí. Majitelé však tehdy město neoslovili.

O rok později oba vlastníci městu nabídli své podíly, jeden za 20,5 milionu a druhý za 6,4 milionu korun. Podle vedení města byla však cena přemrštěná a neodpovídala znaleckému posudku. Ten si Teplice nechaly vypracovat v roce 2018 a areál měl podle něj hodnotu 6,3 milionu korun.

„Město je připraveno jednat o prodeji, nikoliv se ale bavit o částkách, které jsou zcela mimo,“ poznamenal tenkrát tehdejší primátor Hynek Hanza (ODS) s tím, že zastupitelé koupi areálu za tak vysokou částku odmítli.

Nové venkovní koupaliště chtělo město postavit ve čtvrti Nová Ves. Roky ho plánovalo, ale loni v listopadu stavbu za 445 milionů korun odmítlo. Nejednotné hlasování tenkrát vyvrcholilo vypovězením koaliční smlouvy a odchodem občanských demokratů do opozice.